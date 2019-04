anna ciriani 4

Da “la Zanzara – Radio24”

Scusa Anna, ma i Popolari per l’Italia per cui sei candidata, lo sanno delle foto e dei video che girano in rete?: “Penso di sì. I Popolari per l’Italia è un partito liberale, io sono sempre stata liberale, ho sempre avuto una mentalità aperta. E poi io sono cristiana, cattolica. Credo in Dio, credo in Gesù Cristo. In Chiesa? Beh, non ci vado molto”.

Anna Ciriani, la 50enne pornoprof di Pordenone, candidata alle Europee con i Popolari di Mario Mauro parla a La Zanzara su Radio 24: “Confessarmi dopo le mie serate? Ma io non faccio mica niente di male. Il Papa ultimamente ha detto che il sesso è un dono di Dio e che non è un peccato. Anzi, più lo fai e più fai del bene. Più persone ci son o meglio è”. Sei mai stata con le donne?: “No. Ma devo dire che sono sempre aperta a tutto. Quando vado nei privè viene sempre mio marito. Andiamo sempre insieme, e non è che mio marito guardi sempre. Partecipa anche lui, altrochè…”.

“La politica – dice – mi è sempre piaciuta. Sono laureata in storia contemporanea, ho tre abilitazioni. Mi è sempre piaciuta la politica. E’ vero, mi piacciono le ammucchiate, ma anche la politica è un’ammucchiata”. “Sono anche frequentatrice di spiagge per scambisti e nudisti – aggiunge – come quella di cap D’Agde. E spero che molti scambisti votino per me. Cap D’Agde in Francia è veramente la Disneyland degli adulti. Anzi, mi è venuta un’idea.

Siccome sono candidata al Sud vorrei creare una grande spiaggia scambista nel Meridione coi fondi europei. Insomma, creare la Cap d’Agde italiana. Perché il francese può averlo e l’Italia no? Noi siamo meglio dei francesi”.

E quel video che ancora circola con lei circondata da uomini, lo sanno i Popolari?: “L’ho cancellato, ho fatto cancellare tutto”. Ma guardi che c’è ancora: “Si, uno sì. Non è facile farlo togliere dai siti stranieri. Ma i Popolari lo sanno. Quel video lì mi ha creato veramente tanti problemi. Perché io sono stata sospesa da scuola, io però ho pagato tutto quello che dovevo pagare. Io avrei potuto anche suicidarmi. Non è una cosa simpatica questa, è una cosa molto triste. Per fortuna ho un carattere forte. L’ho fatto io, certo, ma non l’ho fatto per metterlo su Internet. Io l’ho fatto privatamente, uno mi ha ripreso e non è colpa mia. C’erano dieci persone…”.

Tecnicamente era un bukkake: “Mi son sempre piaciute le mie esperienze, non le rinnego assolutamente e ci ho sempre messo la faccia….”. Ma quando vai in giro le porti le mutandine?: “A volte sì, a volte no, dipende. E cosa c’è di male? Qual è il problema? Io ho visto delle foto della Merkel nuda, eh. Su una spiaggia naturista”. Chi è il politico italiano che ti arrapa di più?: “Salvini. Lui proprio lo porterei in qualche club privè. E’ uno selvaggio, ruspante. Mentre Di Maio può andare bene come schiavetto”. Ti piace il pelo o la vulva rasata?: “Certe volte lo lascio, altre volte no, come la barba per gli uomini. Adesso per esempio sono depilata. Ma cresce. E ora lo faccio crescere fino al 26 maggio, lo dico agli elettori. Se vinco lo tengo, se perdo lo taglio”

