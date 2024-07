“MI È PIACIUTA MOLTO LA CERIMONIA DEL GAY PRIDE. SAPETE QUANDO È PREVISTA QUELLA DELLE OLIMPIADI?” – L’EURODEPUTATO MELONIANO PROCACCINI INSORGE DAVANTI ALLA CERIMONIA DI APERTURA DEI GIOCHI PER LA PARODIA DELL’ULTIMA CENA CON DRAG, TRANS E OBESE – IL CONDUTTORE MEDIASET GIUSEPPE BRINDISI, IN LINEA CON MARINA BERLUSCONI SUI DIRITTI CIVILI, REPLICA: “LEGGERE CERTI COMMENTI CARICHI DI BILE PER LE IMMAGINI CHE ARRIVANO DA PARIGI, NON HA PREZZO” – VIDEO

Scandalo per la parodia dell’ultima cena

A colpire in negativo, però, sono state le aperture alla filosofia gender e in particolare la parodia dell’Ultima Cena di Leonardo in cui il Cristo viene sostituito da una donna obesa, mentre figure queen e trans (anche un bambino) raffigurano i suoi apostoli. Una scena che ha indignato il mondo dei social e che ha fatto passare in secondo piano le cose positive.

Per gli spettatori la cerimonia non aveva a che fare con lo sport

Il fuoco di fila del web non perde tempo: “Se avessero provato a fare una cosa del genere verso il profeta Maometto, non so cosa avrebbero fatto gli estremisti islamici” e ancora: “Ma era Paris2024 o il Gaypride?..”

e poi: “L’unica nota positiva di questa apertura delle Olimpiadi è Celine Dion per fortuna, e non qualche trapper gender” e anche: “Se i valori Occidentali sono quelli di questi Giochi, dico no grazie” e ancora: “Un orrore pazzesco, oltraggioso su Leonardo e blasfemo, e ci risiamo: la stessa ideologia politicizzata che ha rotto, uno schifo, vergognoso! (Che c’entra con le olimpiadi?)”, oppure: “Padre non perdonarli perché sanno quello che fanno”.

C’è chi osserva: “abbiamo visto drag queen, minions, statue di donne famose, tutte cose non attinenti allo sport. Gli atleti sembravano turisti che passavano là per caso. Male, malissimo” e poi: “Ma sono olimpiadi o un circo di pagliacci a cielo aperto? Si salva solo Celine Dion” e ancora: “Li abbiamo sempre chiamati Transalpini. Oggi ci hanno dimostrato che sono più trans che alpini” e anche: “A me è piaciuto anche il nostro presidente della Repubblica Mattarella con sua figlia sotto la pioggia, l’unico politico a dare ancora un po’ di dignità a questo paese che sprofonda sempre più nel marciume”

Gli spettatori sono scatenati: “È stata una cerimonia di apertura olimpica senza sport, c’è stato solo un accenno alla storia francese , ma rivisitato e annacquato con stancate ideologia woke” e poi: “Parafrasando il buon Fantozzi “è stata una boiata pazzesca” per non dire di peggio” e anche: “Annullato totalmente il vero significato delle olimpiadi. Tolta l’importanza che devono avere gli atleti tolto l’orgoglio del porta bandiera per dare spazio ad uno schifo mai visto” e infine: “Unica nota positiva: i francesi hanno dimostrato che è possibile organizzare cerimonie di apertura anche senza Bocelli che canta All’Alba Vincerò”.

