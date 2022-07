“MI PIANGE IL CUORE VEDERE CHE A MOSCA SI FESTEGGIA” - DI MAIO RIFILA UN CALCIONE A CONTE E A QUEL CHE RESTA DEL M5S: “L’ITALIA E’ STATA INDEBOLITA, SENZA DRAGHI ANDIAMO AL BUIO. SERVE UN ATTO DI MATURITÀ E NON SOLO DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DELLE FORZE POLITICHE. IO LO CHIAMO IL PARTITO DI CONTE PERCHÉ QUELLO NON È PIÙ IL MOVIMENTO 5 STELLE, MI DISPIACE DIRLO - INSIEME PER IL FUTURO VUOLE RACCOGLIERE QUELLA EREDITÀ DI UN MOVIMENTO…”

Di Maio,mi piange il cuore vedere che a Mosca si festeggia

(ANSA) - "Mi piange il cuore vedere che dall'altra parte del mondo, a Mosca che è un'autocrazia, Medvedev festeggia perché una della più potenti democrazie del mondo, l'Italia, è stata indebolita". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Ipf Luigi di Maio al Tg1.

Di Maio, non scontato esito mercoledì in aula

(ANSA) - "Non è scontato l'esito di mercoledì in aula, dipende dalla maturità". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio allo speciale del Tg1. "Serve un atto di maturità e non solo di responsabilità da parte delle forze politiche", ha aggiunto. "Spero che domani lo si possa già fare e che ci sia la volontà di farlo", ha precisato.

Di Maio, è il partito di Conte, non è più M5s

(ANSA) - "Io lo chiamo il partito di Conte perché quello non è più il Movimento 5 stelle, mi dispiace dirlo". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Ipf Luigi Di Maio al Tg1 sottolineando di credere che "stesse pianificando questa crisi da tanto tempo". "Fortunatamente tanti elettori, tanti parlamentari del fu movimento non la pensano come Conte su quello che ha fatto oggi in aula il movimento", ha aggiunto.

Di Maio, Ipf vuole raccogliere eredità Movimento

(ANSA) - "Insieme per il Futuro vuole raccogliere quella eredità di un Movimento che non esiste più, per fare le cose serie per il Paese". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Zona Bianca su Rete 4.

Di Maio, senza Draghi andiamo al buio

(ANSA) - "Senza Draghi andiamo al buio". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Ipf Luigi Di Maio a Zona Bianca su Rete4. "Penso che tutti capiamo la gravità del momento", ha detto il ministro poco prima in un altro intervento al Tg1: "Senza un governo domani troveremo già su lo Spread e i tassi di interessi sui mutui degli italiani si impenneranno, non avremo la possibilità di fare i decreti sulle bollette, sul caro benzina, sull'inflazione, sul tema del cuneo fiscale e del salario minino.

Salta tutto: non possiamo raggiungere il tetto massimo del prezzo del gas ai tavoli europei, non possiamo firmare i contratti per il gas con gli altri paesi che rappresentano un importante asset per evitare che la Russia ci lasci al buio. Possiamo correre il rischio di andare in esercizio provvisorio: questo vuol dire non avere un governo, questo vuole dire una crisi provocata dal partito di Conte", ha aggiunto Di Maio.