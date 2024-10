Da La Zanzara – Radio 24

“Mi sono fatto quattro donne diverse in un giorno solo”. “Chi erano? Non posso dirlo, ma erano nel mondo della comunicazione maggioritario”. A La Zanzara su Radio 24 Marco Rizzo entra nei dettagli della sua passione per la gnocca.

La domanda adesso è questa: chi sono le quattro giornaliste che si sono concesse nella stessa giornata all’ex parlamentare comunista?. “Non è successo contemporaneamente, ma una alla volta, una dopo l’altra. Orgia? Mai fatta”. E ancora: “La figa? Mi è sempre piaciuta.

Al liceo ero con soli maschi ed eravamo tutti assatanati. Con le quattro ero più giovane, e più prestante. Adesso ho 65 anni, in tutto avrò avuto un centinaio di donne”. “Corsi trans nelle scuole? Se lo fanno dove c’è mia figlia vado di persona, posso essere cattivo con la mia presenza”. “E’ insopportabile che in ogni pubblicità oggi ci sia un gay, una lesbica o un nero…”

Marco Rizzo, ex deputato ed europarlamentare di Rifondazione Comunista, dopo la frase sulla gnocca fa una rivelazione a La Zanzara su Radio24: “Una volta mi sono fatto quattro donne diverse in un giorno solo. Non contemporaneamente, face to face una dopo l’altra…ero più giovane e più prestante”. Poi aggiunge: “Le quattro lavoravano nell’ambito della comunicazione maggioritario, diciamo quattro giornaliste diverse, ripeto ambito maggioritario”.

Con quante donne sei stato?: “La figa mi è sempre piaciuta, da giovane andavo in un istituto tecnico dove c’erano 800 maschi ed eravamo chiaramente assatanati. Comunque non ho mai fatto un calcolo di quante donne ho avuto ma ho 65 anni e ne ho viste parecchie probabilmente sono vicino alle 100 donne, considerando i periodi in cui non ero fidanzato.”. “A prostitute? Non sono mai andato, ci ho pensato in passato ma non l’ho fatto. La prostituzione non mi fa schifo.”

Poi parla del mondo fluido LGBT: “L’altro sesso? Non l’ho mai provato sebbene ci siano uomini che mi vengono dietro ma possono tranquillamente aspettare.”. “Corsi per i bimbi trans all’università? Ma secondo voi è normale? Se io avessi una figlia e in quella scuola facessero i corsi per i trans, vado io di persona, basta la mia presenza...capito che intendo?

Se toccano i miei figli divento cattivo.”. “I fluidi? So cosa sono, ma se dico qualcosa sui fluidi poi dicono che sono omofobo e se dico che mi piace la gnocca sono comunque omofobo e violento. In ogni caso, tra gli operai di Berlinguer e il carro LGBT della Schlein preferisco il primo.” E conclude: “Gli obblighi sui gusti sessuali propagandati non vanno bene, oggi non c’è una pubblicità in televisione senza la figura di un gay o di una lesbica o di un nero, questa è propaganda. A me non danno fastidio loro ma odio gli obblighi.”

