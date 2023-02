“MI SONO IMMOLATO DICENDO CHE DONZELLI È UN GENIO, ORA NON POSSONO ROMPERMI I COGLIONI PER QUEI DUE MILIONI DI EURO A LAMPEDUSA” - SALVINI SPIEGA A GIORGETTI COSA VUOLE IN CAMBIO PER LA DIFESA ACCORATA DEL VICEPRESIDENTE DEL COPASIR SUL CASO COSPITO - AL MINISTRO DELL’ECONOMIA, IL CAPITONE HA CONSEGNATO IL MESSAGGIO: “GIANCA, FAMMI SAPERE PER QUELLA ROBA LÀ, CHE MI INCAZZO…” - SALVINI SI ASPETTA MENO RESISTENZE SUI TEMI CARI ALLA LEGA, A PARTIRE DALLA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI…

Estratto dell’articolo di Federico Capurso per “la Stampa”

GIANCARLO GIORGETTI E MATTEO SALVINI

Al Tempio di Adriano, nel cuore di Roma, è riunito in serata lo stato maggiore della Lega per l'evento a sostegno del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca. […] Salvini […] decide di chiudere il suo intervento con una battuta in difesa di Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro […]

Applausi dei leghisti in platea. Salvini scende quindi dal palco […] c'è anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Salvini lo vede, si rivolge a lui, tono sbrigativo: «Gianca, fammi sapere per quella roba là, che mi incazzo. Io mi sono immolato dicendo che Donzelli è un genio, ora non possono rompermi i coglioni per quei due milioni di euro a Lampedusa». Giorgetti snocciola numeri, sbrigativo anche lui, ma nella sostanza: un lombardissimo «ghe pensi mi».

Regola aurea della politica: nulla si fa senza la prospettiva di un tornaconto personale.

GIOVANNI DONZELLI.

Non che Salvini abbia difeso Donzelli solo per ottenere due milioni di euro per Lampedusa, ma evidentemente pretende da Meloni che vengano meno le quotidiane resistenze su alcuni temi cari a lui e al partito. […] da vicepremier, si è speso in difesa di Donzelli fin dal mattino, tanto da ritenere ingiustificata la richiesta di dimissioni […]

Tanto che persino nei corridoi di Montecitorio, tra addetti ai lavori e parlamentari, ci si chiedeva il motivo di una difesa così accorata. […] non è un mistero che la gestione dei flussi migratori sia, forse al pari dell'Autonomia, uno dei cardini della visione politica leghista. E Lampedusa ne è un perno centrale. […]

giancarlo giorgetti e matteo salvini 1