1. STAFF DI MICHELLE OBAMA, 'NON INTENDE CANDIDARSI A PRESIDENZA'

(ANSA) - NEW YORK, 05 MAR - "Come ha detto diverse volte negli anni, l'ex First Lady Michelle Obama non intende correre per la presidenza" nel 2024.

Lo ha detto Crystal Carson, il direttore della comunicazione dell'ufficio di Michelle Obama, a Nbc. L'ex First Lady "sostiene la campagna di Joe Biden e Kamala Harris", aggiunge.

Secondo indiscrezioni, Michelle Obama intende aiutare la campagna di Biden il prossimo autunno, come ha fatto quattro anni fa, ma il suo impegno sarà limitato rispetto a quello del marito, Barack Obama, confermando la sua riluttanza e rientrare a tempo pieno in politica.

2. IL SOCCORSO DI BILL CLINTON E BARACK OBAMA ORA JOE CALA LA CARTA DEGLI EX PRESIDENTI

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “La Stampa”

Bill Clinton, Barack Obama e Joe Biden, tutti insieme il 28 marzo a New York per il più grande momento di raccolta fondi in quello che sarà più uno show attorno alla politica che un comizio vero e proprio. Insieme appassionatamente e pure profumatamente, nel senso di denaro.

Le previsioni di Chris Korge, direttore del Biden Victory Fund, parlano di incasso per oltre 10 milioni di dollari e 3000 ospiti nella serata al Radio City Hall di Manhattan. Per vedere i tre presidenti insieme – regista nemmeno troppo occulta dell'operazione Anne Wintour, regina di Vogue – si pagheranno migliaia di dollari. Il biglietto in piccionaia costa 250 dollari, ma per chi staccherà assegni da 250mila e 500 mila dollari ci saranno poi eventi laterali ad hoc alla presenza dei "Big Three". E chi volesse avere una foto ricordo con i tre tenori della galassia democratica dovrà pagare 100mila dollari.

[...] I sondaggi sono impietosi con Joe Biden, dato per perdente in 7 Stati in bilico su sette; il 73% degli americani lo ritiene troppo vecchio e per questo inadatto a governare ancora per quattro anni. […] Bill Clinton da mesi lavora dietro le quinte per Joe Biden; ha stoppato le velleità di democratici di correre come indipendenti (come Joe Manchin) e ha offerto consulenze e consigli allo stesso presidente; Barack Obama è un asset prezioso.

Sul finire della campagna per le elezioni di Midterm nel 2022 la sua presenza sul palco a Philadelphia ha galvanizzato l'elettorato e ha consentito ai democratici di conquistare un seggio al Senato e il posto di governatore. Di recente il primo presidente nero ha detto di «essere all in», completamente coinvolto negli sforzi per la rielezione.

La questione però è sempre stata quanto lo sia la moglie Michelle che i rumours da mesi vorrebbero pronta a raccogliere il testimone dall'81enne presidente. Ieri il suo ufficio stampa è intervenuto direttamente consegnando alla NBC un comunicato: «Come espresso parecchie volte negli anni, la ex first lady Michelle Obama non correrà per la presidenza», le parole di Crystal Carson, direttore del suo ufficio.

Aggiungendo: «La signora Obama sostiene la campagna per la rielezione del presidente Biden e della vicepresidente Kamala Harris». Si parla di un suo contributo attivo più avanti, quando la presenza di Michelle negli Stati chiave potrebbe fare la differenza. Ma intanto Joe ha una preoccupazione in meno.

