28 apr 2019 12:58

“MINISTRO, MI GUARDI” – DI MAIO IN IMBARAZZO DISTOGLIE LO SGUARDO DURANTE L’UDIENZA DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE A TARANTO SUL CASO ILVA – ALESSANDRO MARESCOTTI DI “PEACELINK” RICORDA AL MINISTRO LE SUE DICHIARAZIONI SULLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI NOCIVE DELLO STABILIMENTO: “E INVECE SONO AUMENTATE” – LUIGINO NON SAPEVA CHE DIRE E DISTOGLIEVA LO SGUARDO, CON MARESCOTTI CHE LO RIPRENDEVA IN DIRETTA STREAMING: “MI GUARDI NEGLI OCCHI” – VIDEO