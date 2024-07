“IL MIO SOGNO È VEDERE FORZA ITALIA CON IL PD. SAREI DISPOSTA A ENTRARE IN POLITICA IN PRIMA PERSONA”

FRANCESCA PASCALE A "MOWMAG": "IL MIO SOGNO È UN’ALLEANZA TRA FORZA ITALIA E PD"

Estratto dell’articolo di Ottavio Cappellani per www.mowmag.com

francesca pascale ottavio cappellani

Dagospia aveva parlato di una possibile alleanza tra Forza Italia e Pd. Erano solo voci? Abbiamo intervistato Francesca Pascale, che si dice pronta a tornare in politica solo a questa condizione e a fianco di una Berlusconi (Marina). Ecco cosa ci ha detto in esclusiva “Il mio sogno è vedere Forza Italia, il mio partito di riferimento, con il Pd. E sì, sarei disposta a entrare in politica in prima persona”.

Ce lo dice Francesca Pascale in una sala di Palazzo Trigona, a Noto, a latere del talk “Riflessioni sulla Transizione”, organizzato da Giulia Borghese per il Val di Noto Summer Pride.

val di noto summer pride

[…] In prima fila c’è Francesca Pascale, che è la madrina di questo Summer Pride. […] a fine talk le chiedo una breve intervista e la domanda era sorta già spontanea come venere che esce dalle acque (non quella del Botticelli, che sorge da una cozza): “Alla luce delle dichiarazioni di Marina Berlusconi, che sui diritti civili ha detto di sentirsi più vicina alla sinistra, quando e se possiamo aspettarci un tuo impegno politico in prima persona?”.

francesca pascale marina berlusconi

“Io sono sempre stata attenta alla politica. La mia storia personale parla da sola – ci dice Francesca – Quello che ha detto Marina Berlusconi è esattamente quello che penso io. Non sono di sinistra però sui temi civili e individuali combattiamo la stessa battaglia. Vedo una Destra miope, omofoba, stupida, che non ha il polso della situazione e del paese reale, persino di gran parte del suo stesso elettorato. Mi piacerebbe impegnarmi in prima persona”.

Sorride e aggiunge: “Aspetto il partito giusto, che poi sarebbe Forza Italia, ma non questa Forza Italia”. “Alleata col Pd?” le chiedo. “È il mio sogno, se le forze democratiche di questo Paese si unissero non saremmo qui a parlare di razzismo e omofobia”. Poi saluta MOW con un sorriso e io mi ritrovo serio a pensare.

francesca pascale e marina berlusconi

L’idea di Forza Italia con il Pd è stata ventilata da Roberto D’Agostino (come dei rapporti tesi tra i Berlusconi e Antonio Tajani). Dalle smentite si fiutava che c’era qualcosa di vero. Questo qualcosa di vero sta diventando “molto”. Come si dice “tanta roba”. Che protagonista di questa alleanza possa essere proprio Francesca Pascale è un’idea che stuzzica molto. E piace parecchio.

