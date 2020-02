“MOLTI NEL M5S DOVREBBERO CHIEDERE SCUSA” - L’EX SOCIO DI ROUSSEAU, MASSIMO BUGANI, INVOCA IL ‘MEA CULPA’ GRILLINO E MENA SALVINI: “SERVE AMMETTERE GLI ERRORI E DEFINIRE UN PROGRAMMA - BISOGNA INDIGNARSI SE QUALCUNO SUONA I CAMPANELLI PER CHIEDERTI SE SPACCI, O SI ARROGA IL DIRITTO DI INFLUENZARE LE SCELTE DI UNA DONNA CHE VUOLE ABORTIRE…MI FA RIDERE ANDARE IN PIAZZA CON I CARTELLI "NO ALLEANZE" MENTRE GOVERNIAMO IL PAESE CON ALTRE QUATTRO FORZE POLITICHE…”

Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera”

casaleggio bugani grillo

Massimo Bugani ha chiesto scusa lunedì in Consiglio comunale a Bologna per gli effetti della costruzione del passante, una costruzione avallata dall' allora ministro Danilo Toninelli. «Davanti a oltre 660 espropri bisogna solo chiedere scusa. E farlo pubblicamente. Quando si sbaglia, è sempre un bene chiedere scusa»:, spiega. E poi rincara la dose.

Pensa che il M5S di governo debba fare ammenda?

VIRGINIA RAGGI E MAX BUGANI

«Chiedere scusa è un passo che molti dovrebbero considerare. Gli errori li fa solo chi lavora e chi si prende delle responsabilità, ma poi bisogna ammetterli per recuperare dignità e credibilità».

E come fare?

«Si alza la mano e si chiede scusa. Chi lo fa risulta immediatamente più umano e più vicino ai cittadini».

Si va verso gli Stati generali. Circola l' idea di un ticket Appendino-Di Battista.

«Non mi importa il nome del leader, serve prima di tutto ammettere gli errori e definire un programma».

La scelta del leader è determinante per capire il futuro orientamento del M5S.

«Personalmente preferirei definire prima i nostri obiettivi e poi scegliere un portabandiera. E se gli obiettivi da raggiungere li chiedete a me io vi dico che fra questi c' è anche la difesa dei principi basilari su cui poggia la nostra democrazia e questo significa indignarsi se qualcuno suona i campanelli per chiederti se spacci, o si arroga il diritto di influenzare le scelte di una donna che vuole abortire».

enrica sabatini davide casaleggio max bugani

Sì, ma molti intanto dicono no ad alleanze con i dem. In piazza c' erano addirittura dei cartelli...

«Per me la discussione non va spostata su Pd o non Pd. Quando definisci i tuoi obiettivi diventa più facile anche capire chi ti può aiutare di più a raggiungerli. Però sinceramente mi fa ridere andare in piazza con i cartelli "no alleanze" mentre governiamo il Paese con altre quattro forze politiche. Serve chiarezza anche nei messaggi che vogliamo comunicare».

MASSIMO BUGANI

Regionali e governo sono piani distinti però.

«Se vuoi essere credibile prima stacchi la spina al governo e poi gridi "basta alleanze". Oppure ti rimbocchi le maniche e valuti in ogni Regione e in ogni Comune quali forze possano darti una mano a portare avanti il tuo programma. Esattamente come fai in Parlamento. Si chiama "politica", altrimenti».

Altrimenti cosa?

«Altrimenti può nascere il sospetto legittimo di essere presi in giro».

DAVIDE CASALEGGIO MASSIMO BUGANI

Casaleggio è andato in tv a difendersi, Grillo sta in silenzio da tempo…

«Sono due persone che hanno regalato 15 anni della loro vita al M5S ed è giusto che entrambi facciano ciò che ritengono più opportuno».

Salvini ha messo nel mirino Virginia Raggi. Reggerà fino a fine mandato?

«Certo. Ha resistito a colpi ben più duri delle frasette di Salvini. E comunque Salvini mi sembra proprio ossessionato da Virginia Raggi, probabilmente la nomina anche nel sonno».