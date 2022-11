9 nov 2022 11:22

“IL MONDO A CUI È ABITUATO IL NONNO BIDEN STA VOLANDO VIA” – IN RUSSIA COMMENTANO CON SODDISFAZIONE IL RISULTATO DELLE MIDTERM AMERICANE. È STATO IL SEMPRE SOBRIO DMITRY MEDVEDEV A DARE LA LINEA: “IL SOSTEGNO AL DROGATO ZELENSKY È STATO UN ERRORE” – IL PORTAVOCE DEL CREMLINO, PESKOV: “LE RELAZIONI CON GLI USA RIMARRANNO NEGATIVE” – A MOSCA TIFANO TRUMP. NON PER LE STORIELLE SULLE INTERFERENZE, MA PERCHÉ SPERANO CHE LA VITTORIA REPUBBLICANA POSSA PORTARE A UN RALLENTAMENTO DEGLI AIUTI MILITARI A KIEV