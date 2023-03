“IL MONDO NON SI FACCIA INGANNARE DALLA MOSSA DI RUSSIA E CINA” – GLI USA BOCCIANO IL FACCIA A FACCIA TRA VLADIMIR PUTIN E XI JINPING AVVERTENDO CHE LA LORO È SOLO UNA MANFRINA PER CELARE IL REALE STATO DELLE COSE: DA UNA PARTE "MAD VLAD" NON HA ALCUNA INTENZIONE DI FERMARE L’AGGRESSIONE MENTRE IL LEADER CINESE CERCA DI MASCHERARE L’APPOGGIO AI RUSSI CON UN PIANO DI PACE NON CREDIBILE - I SERVIZI USA TEMONO CHE LA CINA SIA PRONTA AD AUMENTARE IL SUPPORTO MILITARE A MOSCA E INVIANO NUOVE ARMI PER LA CONTROFFENSIVA UCRAINA…

A Washington, il Segretario di Stato Antony Blinken si è presentato davanti ai giornalisti, mentre a Mosca era in corso il faccia a faccia tra Vladimir Putin e Xi Jinping : «Il mondo non si faccia ingannare dalla mossa di Russia e Cina».

Il messaggio è chiaro. Per l’Amministrazione Biden i colloqui di oggi, lunedì 20 marzo, tra Xi e Putin sono solo una manfrina per mascherare il reale stato delle cose. Da una parte il presidente russo non ha alcuna intenzione di fermare l’aggressione; dall’altra il leader cinese cerca di mascherare l’appoggio sostanziale ai russi con un piano di pace non credibile.

Prima Kirby e poi Blinken hanno avvertito ancora una volta Xi Jinping: «Non è nel suo interesse armare Putin». È in atto, quindi, una controffensiva mediatica per stroncare sul nascere le speranze, o le «illusioni» secondo gli americani, che quel vertice possa aprire uno spiraglio per i negoziati. Blinken non solo ha escluso questa possibilità, ma ha rilanciato su due fronti. Innanzitutto ha presentato un rapporto compilato dal Dipartimento di Stato sui «crimini di guerra commessi dai russi».

Poi ha rilanciato l’impegno militare Usa, annunciando l’invio del «34° pacchetto di armi e di equipaggiamenti» all’esercito ucraino. Nel dettaglio: munizioni per le batterie di missili Himars e Horowitzer, per i veicoli blindati Bradley, per le postazioni anti carro e altro ancora. Valore: 350 milioni di dollari che si aggiungono agli oltre 30 miliardi già stanziati dall’inizio della guerra.

