1 - MORISI, QUELLE CHIAMATE AL VIMINALE PER CHIEDERE RISERBO SULL’INDAGINE

Giuliano Foschini e Fabio Tonacci per “la Repubblica”

(…) Ciò che è accaduto nell’appartamento al cascinale di Belfiore doveva, nelle speranze di Morisi, restare sotto la sabbia. (...) Il silenzio, però, è durato poco. Già alla fine del mese, infatti, le chat di alcuni uomini della Lega si sono accese riempendosi di ricostruzioni, allusioni, suggestioni.

«Morisi ha combinato un casino vicino Verona», è la vox populi che si sussurra a mezza bocca. Nessuno però in quel momento sa esattamente cosa sia davvero successo, né chi sia stato il primo a parlarne. Due dirigenti veneti, nelle chat, appaiono i più informati. (...) Come facevano a sapere? (...)

Le telefonate al Viminale

(...) Luca Morisi, «o comunque persone che parlavano a suo nome», nei giorni seguenti al 14 hanno preso contatto con tre persone al ministero dell’Interno. L’obiettivo (…) non era interferire nell’indagine della procura di Verona, ma (…) verificare lo stato della segnalazione di “consumatore di stupefacenti” che Morisi aveva avuto (…) dopo il ritrovamento di tracce di polvere bianca su piatti di ceramica e di una bustina dentro un libro. La seconda. Nelle telefonate, la sollecitazione era sempre la stessa: gestire la pratica col massimo riserbo, evitare fughe di notizie.

I destinatari

Chi è stato chiamato? Il primo nome che viene in mente, per vicinanza a Salvini, è il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, ex capo di gabinetto quando il leader leghista era ministro dell’Interno. Ma a Repubblica non risulta che Piantedosi sia stato contattato da Morisi o da qualcuno a lui vicino dopo il 14 agosto. (…)

2 - I SOSPETTI NELLA LEGA: UNA MANINA AL VIMINALE DIETRO LA VICENDA MORISI

Chiara Giannini per “il Giornale”

Lo scandalo che coinvolge Luca Morisi, tirato fuori a 5 giorni dalle elezioni amministrative, è per la Lega la tempesta perfetta. Repubblica e Corriere della Sera, giornali storicamente di sinistra, danno per primi la notizia dell'inchiesta sull'ex spin doctor di Matteo Salvini.

Ma chi ha fatto trapelare i dettagli della vicenda? Non certo i carabinieri, che forniscono solo le informazioni che la legge consente, non la magistratura, visto che la che procuratrice di Verona, Angela Barbaglio, si è affrettata a dire che sulla questione c'è il massimo riserbo.

Allora qualche dubbio sorge. Sono i fedelissimi di Matteo Salvini a far capire che anche se non si dice, in molti pensano che gli ultimi attacchi al Viminale da parte del leader della Lega nei confronti del ministro Lamorgese da qualcuno possano non essere stati presi benissimo.

Non si fanno nomi, ma c'è chi azzarda: «La verità è che quando lavori a certi livelli è ovvio che i Servizi sappiano tutto. Matteo ultimamente ha spesso dato addosso al ministro dell'Interno, sottolineando la sua incapacità, ad esempio, nel gestire gli sbarchi. Qualcuno deve essersela legata al dito».

Un paio di deputati leghisti non la mandano a dire: «Siamo sbalorditi. Se Morisi è sotto indagine dove è tutto coperto da segreto, come fa a finire tutto sui giornali? Peraltro con ricostruzioni e narrazioni che sono le più strampalate e confuse. Se le notizie non escono dalla Procura e dai carabinieri - e di questo siamo certi - chi vuoi siano state, le Orsoline»?

Persino le Sardine ora si fanno garantiste nei confronti dell'ex social media manager. La loro storica portavoce, Jasmine Cristallo, in una intervista a ilgiornale.it, chiarisce: «Sarebbe il caso questo Paese mettesse da parte questo triviale populismo giudiziario che trovo aberrante.

Anche per Luca Morisi vale l'articolo 27 della nostra Costituzione. È per questa ragione che mi dissocio da chi utilizza, in maniera becera e vendicativa, la sua vicenda giudiziaria ripagandolo con la stessa moneta che lui stesso ha coniato». In casa Lega, d'altronde, non si hanno dubbi: «È vero - dice qualcuno molto vicino a Salvini - che il segretario non era in ottimi rapporti con l'ex titolare del dipartimento della Pubblica sicurezza, ora a capo dei Servizi, che sta portando avanti coi Radicali un referendum per riformare la giustizia e queste sono posizioni coraggiose che vogliono dire farsi molti nemici.

Ma è vero anche che se la fuga di notizie non arriva da certi ambienti, si deve andare a guardare in altri. I dettagli potevano uscire solo da tre parti - tengono a dire - e se da due non sono usciti forse si dovrebbe indagare sul terzo». Ecco, indagare. Più che sulle frequentazioni in camera da letto di Luca Morisi e sui suoi eventuali vizi, sul sistema che in Italia consente di avviare processi mediatici consegnando alla carta stampata cose che dovrebbero rimanere dentro i fascicoli. Questo sì che sarebbe un buon modo per iniziare a dimostrare serietà.

