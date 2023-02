“MOSCA VUOLE MOSTRARE UN PASSO CLAMOROSO ENTRO IL 24 FEBBRAIO” – GLI UCRAINI LANCIANO L’ALLARME E TREMANO, IN ATTESA DELLA MOSSA DI PUTIN PER L’ANNIVERSARIO DELL’INVASIONE: “HANNO BISOGNO DI QUALCOSA DA MOSTRARE AL LORO POPOLO E HANNO UN GRAN DESIDERIO DI FARE QUALCOSA DI GRANDE ENTRO QUELLA DATA…”

PUTIN ZELENSKY

(ANSA) - Entro il 24 febbraio, anniversario dell'aggressione della Russia in Ucraina, Mosca vuole qualcosa di "clamoroso" da mostrare al suo Paese, ed è in questi termini -nella convinzione di Kiev- che vanno lette le operazioni per una rinnovata offensiva militare russa in Ucraina.

Lo spiega Oleksiy Danilov, il capo del consiglio ucraino per la sicurezza nazionale, in una intervista a Reutuers ripresa da media internazionali. "Hanno bisogno di avere qualcosa da mostrare al loro popolo e hanno un gran desiderio i fare qualcosa di grande, dal loro punto di vista, entro quella data", ha detto Danilov, e nelle sue previsioni Mosca, che di recente si è concentrata sul Donetsk nell'est, tenterà nuovi attacchi su Kharkiv verso nord o Zaporizhzhia verso sud. "Se in questo avranno successo - ha aggiunto Danilov - dipenderà da noi".

volodymyr zelensky GUERRA IN UCRAINA - LANCIAMISSILI IN DOTAZIONE AGLI UCRAINI putin zelensky meme putin medvedev su zelensky a sanremo