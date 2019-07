“IL MOVIMENTO SCELGA, SE DICONO ALTRI TRE NO ALLORA CAMBIA TUTTO” - SALVINI DÀ L’ULTIMATUM A DI MAIO: “CI SONO IN BALLO L'AUTONOMIA, LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, LA MANOVRA. CON QUESTI TRE PASSI VADO AVANTI, ALTRIMENTI… MI AUGURO CHE IL LORO VOTO A MERKEL E MACRON NON SIGNIFICHI UNA MANOVRA ALLA MONTI - SAVOINI? SULLA FANTASIA E SULLE IPOTESI, IO NON CONDANNO E NON SCARICO NESSUNO - IL CASO METROPOL UN’OPERAZIONE DEI SERVIZI? DICIAMO CHE C'È UN SISTEMA BENE ORGANIZZATO...”

Monica Guerzoni per il “Corriere della sera”

«Mi chiede se Fico lavora a un governo col Pd? Ma chi se ne frega di Fico...». Matteo Salvini si alza, solleva le braccia in segno di saluto e lascia la saletta al primo piano del sontuoso hotel Kamp di Helsinki. Dove si è appena tenuto il bilaterale con Malta sui migranti («È andata benissimo») e dove il ministro dell' Interno ha accettato di parlare dell' affaire Russia che rischia di far naufragare l' esecutivo gialloverde.

Teme un governo Pd-M5S?

«Lo chiedano agli italiani. Ma io non sono mai preoccupato di niente».

Conte andrà a riferire in Senato. E lei? Raccoglie la sfida?

«Mi chiedo cosa mai debba riferire Conte sulla Russia. D'altronde lui ribadisce ogni giorno che è il presidente del Consiglio. Chi l' ha mai messo in dubbio? Io non mi alzo la mattina dicendo "Matteo sei il ministro dell' Interno, accidenti!". Detto questo ci andrò in Parlamento, a ribadire quello che ho sempre detto».

Rispondere al question time non equivale a riferire in aula.

«Allora faremo una conferenza internazionale. Se c' è una inchiesta possono cercare quello che vogliono, ma non trovano un euro, un dollaro, nulla».

Nemmeno un rublo?

«Trovano sicuramente la convinzione che i rapporti con la Russia siano fondamentali, che Putin sia un grande uomo di Stato e che le sanzioni siano sbagliate».

Cosa c'entra con i presunti finanziamenti?

«Appunto, niente. Non c' è nessun presunto finanziamento. Se da due anni stanno dietro a Trump, senza trovare nulla, figuriamoci se non se la prendono con me».

Pensa di essere sotto attacco perché vuole rivoluzionare l'Europa?

«Nulla succede per caso».

Sospetta una operazione dei servizi? E quali?

«Diciamo che c' è sistema bene organizzato. Io ho le mie idee, ma sono tranquillo sulla corruzione e quelle fantasie lì. Sa di cosa sono colpevole? Di voler avere buoni rapporti con la Russia».

Perché non fa autocritica su Savoini e D' Amico?

«Io mi fido delle persone che mi sono vicine. Se poi mi si dimostra che qualcuno ha sbagliato, con me paga doppio. La vicenda di Garavaglia, assolto dopo anni di calvario, è eloquente».

Vuole cambiare la giustizia per questo?

«Anche. Non ho notato grande solidarietà dei 5 Stelle, forse erano pronti con i comunicati ciclostilati da mandare in caso di condanna. Per loro siamo tutti presunti colpevoli. Al di là della Russia, che non è niente, il problema è l' atteggiamento in generale».

Come pensa di andare avanti?

«Lo chiederò a Conte e a Di Maio. Gli attacchi e gli insulti del Pd ci stanno, ma qui ogni giorno due o tre esponenti cinquestelle si alzano e attaccano Salvini. Attilio Fontana e poi Siri, Rixi, Molinari, Romeo, per qualcuno sono tutti colpevoli e ladri a prescindere, atteggiamento poco democratico».

Perché scappa e non va a riferire in aula, se non ha nulla da nascondere?

«Ci andrò, non si preoccupi di quando, ma ci andrò».

Finalmente ammetterà di conoscere molto bene Gianluca Savoini?

«Non ho mai detto di non conoscerlo. Lo conosco da 27 anni, la prima volta ci incontrammo alla Statale nel '92».

Se ha sentito l' audio dell' hotel Metropole, perché non lo scarica?

«Ne abbiamo buttati fuori tanti della Lega. Ma sulla fantasia e sulle ipotesi, io non condanno e non scarico nessuno».

La prima vittima dell' affaire Russia è il commissario alla concorrenza?

«Il commissario all' Italia spetta per legge e la Lega ha preso il doppio dei voti degli altri. Ma se i voti non contano, lo sceglieremo su Rousseau».

Perché non va a prendersi quella poltrona di premier prima che si chiuda la finestra elettorale?

«Io non credo alle finestre e non credo che restino solo due o tre giorni. Dieci? Neanche, non è così stretta. Poi c'è l' autonomia, la riforma della giustizia, la manovra. Con questi tre passi vado avanti, con tre no cambia tutto».

Allora cade il governo? Si sente tradito dagli alleati?

«È una scelta dei 5 Stelle, le cose o si fanno o non si fanno. Mi auguro che il loro voto a Merkel e Macron non significhi una manovra alla Monti. Il buongiorno si vede dal mattino e io non so se Ursula von der Leyen sta lì che aspetta di fare crescere l' Italia. Fra qualche mese chiederemo conto a chi l' ha votata, perché avremmo potuto cambiare la storia».

Perché non è andato alle urne a maggio, se voleva cambiare la storia?

«Non bado alla mia convenienza immediata. Certo, se questi vanno avanti a far così...». E qui Salvini batte le mani tre volte, come a dire che «è finita».