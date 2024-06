“IL MOVIMENTO 5 STELLE SI È DIMEZZATO IN 5 ANNI, C’È UN PROBLEMA POLITICO” – ALESSANDRO DI BATTISTA ESCE DAL LETARGO PER ATTACCARE GIUSEPPE CONTE DOPO LA DISFATTA ALLE EUROPEE: “LA SITUAZIONE È DRAMMATICA DA DIVERSI ANNI E NON SO COSA SI POTRÀ FARE: ROMPERE QUESTO ABBRACCIO MORTALE CON IL PD OGGI È VIA VIA PIÙ COMPLICATO... IL PD LI HA OLTRE CHE DOPPIATI, ABBRACCIARLO ANCOR DI PIÙ RAPPRESENTEREBBE UNA LENTA AGONIA” – “SONO TANTO CONTENTO DELLA SCONFITTA DI MACRON E SCHOLZ, DUE DEI PRINCIPALI RESPONSABILI DI QUESTO SUICIDIO EUROPEO RISPETTO ALLA GUERRA IN UCRAINA…”

Di Battista, "M5s dimezzato in 5 anni, c'è problema politico"

(ANSA) - "La situazione è drammatica da diversi anni e non so cosa si potrà fare: rompere questo abbraccio mortale con il Pd oggi è via via più complicato... il Pd li ha oltre che doppiati" e "abbracciare ancor più il Pd per me rappresenterebbe una lenta agonia.

Una situazione complicatissima. Io mi aspettavo questo risultato". Lo ha detto Alessandro Di Battista, ex 5 stelle, in un video sull'analisi del voto postato su Fb, in cui parla di astensionismo e dei risultati dei diversi partiti. Il Movimento "si è dimezzato rispetto a 5 anni fa", "oggi è il simbolo che regge meno, innegabilmente", "la mia sensazione è che il problema principale sia politico", ha aggiunto.

Di Battista si è detto "tanto contento della sconfitta di Macron e Scholz che sono stati due dei principali responsabili di questo suicidio europeo rispetto alla guerra in Ucraina" per "aver buttato benzina sul fuoco".

