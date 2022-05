LA MEZZA RETROMARCIA DI SILVIO NON CONVINCE NESSUNO – BERLUSCONI IERI È APPARSO AFFATICATO DALLE TENSIONI DEGLI ULTIMI GIORNI E HA PROVATO A CORREGGERE IL TIRO SULLA RUSSIA, PUR STANDO BEN ATTENTO A NON NOMINARE NÉ ATTACCARE L'AMICO PUTIN. NON A CASO SALVINI L’HA CHIAMATO PER RIBADIRE LA SINTONIA CON LE SUE POSIZIONI – SOLO LA GELMINI HA AVUTO IL CORAGGIO DI PRENDERE POSIZIONE, MA LA SUA NON È AFFATTO UNA POSIZIONE ISOLATA, COME SINTETIZZA BENE IL TWEET DEL DEPUTATO “ERETICO” ELIO VITO: “BERLUSCONI HA ROTTO IL CAZZO” - VIDEO