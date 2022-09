“LA NATURA CON LEI NON È STATA BENIGNA” – IL CATTIVISSIMO COMMENTO DEL CONSIGLIERE REGIONALE DI “ITALIA VIVA”, MAURIZIO SGUANCI, SU LUCIA ANNUNZIATA, REA DI AVER CHIAMATO RENZI “COSO” – “RISPONDERLE NELLO STESSO MODO SPREZZANTE CHE LEI HA USATO CON NOI NON SAREBBE POI DIFFICILE…” – SGUANCI ERA SALITO AGLI ONORI DELLE CRONACHE GIÀ NEL 2018, PER UN TWEET PRO-MUSSOLINI: “NESSUNO HA FATTO QUELLO CHE HA FATTO LUI IN VENT’ANNI…”

Il consigliere regionale di Italia Viva Maurizio Sguanci ci ricasca. Dopo lo scivolone social su Benito Mussolini («Nessuno in questo Paese ha fatto quello che ha fatto lui in vent’anni. E a dircelo è la storia»), questa volta Sguanci prende di mira Lucia Annunziata con un commento irridente l’aspetto della giornalista Rai.

«Rispondere a Lucia Annunziata nello stesso modo sprezzante che lei ha usato con noi, diciamocelo, non sarebbe poi difficile, la natura non le è stata così benigna», scrive Sguanci che se la prende con la giornalista, come altri esponenti di Italia Viva, dopo l’episodio di domenica pomeriggio quando, durante la trasmissione “Mezz’ora in più”, Annunziata si è riferita a Matteo Renzi chiamandolo “coso”: «La prossima domenica avremo l’ultima puntata degli speciali elettorali. Dovrebbero venire il Pd, Forza Italia e poi c’è la terza lista, che è la lista del centro, di Calenda e... coso».

L’amnesia non è sfuggita ai telespettatori e non è andata giù al consigliere di Italia Viva che ha risposto con un post social nel quale attacca Annunziata per l’aspetto fisico e il servizio pubblico per il poco spazio televisivo concesso al Terzo Polo. «Quello che invece si nota chiaramente è come “il servizio pubblico” ha iniziato a comportarsi con il Terzopolo.

Sempre meno spazio, permette, sulla rete ammiraglia a giornalisti importanti di usare toni e termini, non offensivi, ma denigratori, da mercato rionale - sostiene Sguanci -. Tutto questo la dice lunga. L’approssimarsi delle due cifre percentuali mette in grande agitazione un pò tutti».

Il caso Mussolini

Un nuovo caso per Maurizio Sguanci che nel 2018, quando era ancora membro del Pd e presidente del Quartiere 1 a Firenze, finì sotto i riflettori per un Tweet su Benito Mussolini. «Fatto salvo che Mussolini è la persona più lontano da me e dal mio modo di pensare, nessuno in questo Paese ha fatto, in quattro lustri, quello che ha fatto lui in vent’anni. E purtroppo a dircelo è la storia», aveva scritto Sguanci provocando un terremoto politico all’interno della sinistra fiorentina che ne aveva chiesto subito le dimissioni.

