“VOGLIO FAR CRESCERE IL GOVERNO, NON LASCIARLO CADERE”, RENZI CONTINUA A SMORZARE I TONI E CONGELA L’INCONTRO (CHIARIFICATORE) CON CONTE - IN QUESTE ORE NON SIAMO CHIAMATI A PROVE DI FORZA MA A STRINGERCI CON MEDICI E PERSONE CONTAGIATE – SULLALEGGE ELETTORALE ITALIA VIVA SI DICE D' ACCORDO SULLA SOGLIA DI SBARRAMENTO DEL 5% (NONOSTANTE I SONDAGGI DELLE ULTIME SETTIMANE)