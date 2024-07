“NEONAZISTA È UNA CATEGORIA POLITICA, NON UN INSULTO. OGGI PREVALE UNA GRANDE PRUDERIE LINGUISTICA” – PARLA L’82ENNE LUCIANO CANFORA QUERELATO DALLA MELONI (GLI CHIEDE 20 MILA EURO) PER AVERLA DEFINITA “NEONAZISTA NELL’ANIMA”: "I NEONAZISTI SONO QUELLI CHE SI RICHIAMANO AD ALCUNE IDEOLOGIE, COME LA SOSTITUZIONE ETNICA PAVENTATA DA LOLLOBRIGIDA, OLTRECHÉ DAL 'MEIN KAMPF'. SONO STUPITO NELLO SCOPRIRE CHE ESISTE ANCORA IL REATO DI OPINIONE. L'AVVOCATO DELLA MELONI MI HA DETTO CHE SONO UNO STALINISTA..."

Estratto dell’articolo di Concetto Vecchio per “La Repubblica”

Luciano Canfora, 82 anni, insigne grecista, molti la ritengono un cattivo maestro.

«Pazienza. Evidentemente devo imparare ancora un po' più di greco».

Il 7 ottobre inizia il processo per la presunta diffamazione a Giorgia Meloni. È preoccupato?

«No. Piuttosto sono stupito nello scoprire che esiste ancora il reato di opinione».

L'ha definita "una neonazista nell'animo".

«Neonazista è una categoria politica, non un insulto».

I nazisti si sono macchiati di genocidio.

«Ma io non ho detto che è nazista. I neonazisti sono quelli che si richiamano ad alcune ideologie, come la sostituzione etnica paventata dal ministro Lollobrigida, oltreché dal Mein Kampf».

Fino a che punto può spingersi un intellettuale?

«Forse dieci anni fa non sarebbe successo. Oggi prevale una grande pruderie linguistica».

Siamo dentro un inedito?

«Prenda l'inchiesta di Fanpage. Le derive naziste ci sono sempre state solo che con questo governo è diventato lecito esibirle. L'ha ricordato Segre. E io concordo».

Era mai stato querelato?

«Una volta, da Giulio Caradonna, il missino. Sul Corriere lo avevo definito "un ex picchiatore fascista". In tribunale l'avvocato Fausto Tarsitano produsse un libro nel quale Caradonna si vantava di avere distrutto la libreria Rinascita di Roma. Venni assolto».

Con Meloni ha avuto contatti?

«No. All'udienza predibattimentale il suo avvocato ha detto che io sono uno stalinista, e siccome Stalin era un criminale notorio, io dovrei essere condannato, suppongo per la proprietà transitiva».

E il pubblico ministero?

«Ha detto che c'è un'aggravante perché la mia frase è stata pronunciata in una scuola». […]

Chi ha diffuso la sua frase?

«Non saprei. Tre minuti dopo era già sui social. Con Crosetto che mi insultava e la Meloni che annunciava: "Una querela non gliela toglie nessuno". Il pm ha sottolineato che la preside ha preso subito le distanze».

È stupito?

«Beh, sì. Perché io ricordo che mi ha rincorso per ringraziarmi entusiasta della mia lectio. Don Abbondio era un grande italiano».

La premier ha chiesto un risarcimento di 20mila euro.

«Berlusconi a Laterza chiese un milione, vedo che l'onorevole Meloni è più asciutta». […]

Il premierato che rischi implica?

«Se passa ci sono le premesse per altri cinque anni come questi». […]

