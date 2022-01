”È IL MOTIVO PER CUI NON SONO PIÙ NEL PD: IO CREDO NEL RIFORMISMO, LORO NEL DALEMISMO” – RENZI È ISPIRATISSIMO DOPO LE PAROLE DI “BAFFINO”: “LA RICETTA DEL DOTTOR D'ALEMA È AVERE IL 20 PER CENTO, STARE ALL'OPPOSIZIONE IN LARGA PARTE DELLE REGIONI, FARE CONVEGNI SUI DIRITTI SENZA APPROVARE ALCUNA RIFORMA, FARE SCIOPERI SUL LAVORO E SCOMMETTERE SU SUSSIDI DI CITTADINANZA” – “LUI E IL QUIRINALE HANNO STORICAMENTE UN RAPPORTO COMPLICATO. I SUOI CANDIDATI VENGONO PUNTUALMENTE BRUCIATI” – “LETTA? FATICO A CAPIRE IL SUO DISEGNO. IL PD PER LA PRIMA VOLTA RISCHIA DI ESSERE ININFLUENTE RISPETTO ALLA SCELTA DELL’INQUILINO DEL COLLE”