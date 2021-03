“NESSUNA PREVENZIONE, MI VACCINO CON ASTRAZENECA” – DRAGHI A 73 ANNI PORGE IL BRACCIO AL SIERO E LANCIA IL PIÙ FORTE MESSAGGIO DI RASSICURAZIONE DOPO LO STOP AL VACCINO ANGLO-SVEDESE: “MIO FIGLIO L' HA FATTO L' ALTRO IERI A LONDRA, NON C' È NESSUN DUBBIO” – ARCHIVIATE LE PRIMULE E GLI SPOT DI TORNATORE, PALAZZO CHIGI VUOLE ANDARE A CACCIA DI TESTIMONIAL FAMOSI PER IL VACCINO: DA FRANCESCO TOTTI A CIRO IMMOBILE, PASSANDO PER BEPPE FIORELLO E ALESSANDRO GASSMANN…

Marco Conti per “Il Messaggero”

Non ho ancora fatto la prenotazione, ma la mia classe di età è entrata» tra quelle che possono accedere alle vaccinazioni, «lo farò e farò Astrazeneca, certo. Mio figlio l' ha fatto l' altro ieri a Londra, non c' è nessun dubbio, nessuna prevenzione». Il più forte messaggio di rassicurazione, dopo lo stop al siero anglo-svedese, arriva da un signore di 73 anni che ci mette la faccia, oltre che il braccio e anche il figlio.

Più convincente di qualunque virologo e di un bollettino dell' Ema, Mario Draghi sfoggia tutto il suo pragmatismo con quel tono della voce che a Roma qualcuno potrebbe riassumere in un meno forbito e vorrei vedé che non mi vaccino ora che finalmente me tocca!. Le vaccinazioni sono riprese da poche ore, la percentuale di coloro che hanno disertato l' appuntamento sembra bassa, ma Draghi non esclude di intervenire con una campagna vaccinale fatta anche di testimonial.

«Se necessario faremo campagna di vaccinazione e le persone che lo faranno saranno importanti testimonial», spiega il presidente del Consiglio durante la conferenza stampa nella quale illustra il decreto sostegni.

Ed è lo stesso Draghi ad offrire, se non il suo braccio a favore di telecamera, sicuramente il suo ingresso nel centro vaccinale e l' attesa post-puntura.

PHOTO OPPORTUNITY Un po' come è accaduto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha atteso il suo turno ed è andato, o con la senatrice Liliana Segre. A Draghi toccherà proprio il vaccino messo sotto accusa e già somministrato a quasi venti milioni di inglesi. Archiviati i tendoni bianchi con la primula, terminati gli spot con la stanza degli abbracci ideati e diretti da Giuseppe Tornatore, a palazzo Chigi si pensa di tornare all' antico. Ovvero alle testimonianze di coloro che si sono già vaccinati o hanno prenotato l' appuntamento. Non solo quindi, l' idea di arruolare personaggi del mondo dello sport o dello spettacolo, da Francesco Totti a Ciro Immobile, passando per Beppe Fiorello e Alessandro Gassmann, ma soprattutto mettendo in rete le immagini dei vip via-via che si sottopongono alla puntura.

In attesa del turno del presidente del Consiglio, oggi si vaccinano, sempre con Astrazeneca, il Commissario per l' emergenza Francesco Paolo Figliuolo e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Un segnale di buon esempio che presto potrebbe essere seguito anche dai ministri più impegnati sul fronte della lotta alla pandemia. Per ora le valutazioni degli esperti hanno il sopravvento sugli allarmismi, ma anche al ministero della Salute ci si muove con prudenza e si guarda alle prossime settimane quando la campagna avrà bisogno di quattro-cinquecentomila vaccinandi al giorno.

Poiché non c' è intenzione di rendere obbligatorio il vaccino, si cerca di convincere persuadendo i cittadini senza colpevolizzarli, ma mostrando oltre che i numeri di coloro che hanno già preso il vaccino Astrazeneca, anche volti noti di persone conosciute che non hanno avuto effetti contrari. Sciolto il nodo di Astrazeneca, ora il governo punta a far decollare davvero la campagna e a centrare l' obiettivo fissato per aprile, 500mila dosi al giorno, più del doppio di quanto veniva somministrato prima dello stop.

Prima di arrivare però agli spot e alla pubblicità su tv e giornali, il governo lavora sui dati della vaccinazione in corso in Italia e negli altri paesi proprio con Astrazeneca che, a tutt' ora, è il vaccino più usato al mondo.

