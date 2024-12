“NESSUNO HA VOLUTO VEDERE COSA AVEVO FATTO IN REGIONE. BASTAVA LA DONNA TRANSESSUALE” – PIERO MARRAZZO A “PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI” FA NOTARE L’IPOCRISIA DELLA SINISTRA DI FRONTE AL SUO CASO: “TUTTI HANNO COPERTO QUELLO CHE È ACCADUTO COL VOLTO DELLE DONNE TRANSESSUALI. NOI ANDIAMO AL PRIDE. MA IL TEMA DELLA SESSUALITÀ LO TRADUCIAMO IN RICATTO. SE FOSSE STATA UNA PROSTITUTA ETEROSESSUALE…”

VIDEO - PIERO MARRAZZO A "PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI"

'Storia senza eroi' è il libro in cui il giornalista ed ex governatore del Lazio Piero Marrazzo parte da quello che divenne un "caso" che lo portò alle dimissioni attraverso un ricatto di alcuni carabinieri infedeli che lo filmarono con una donna transessuale. Ha parlato di quel periodo, delle domande mai poste e della ricattabilità in politica con Giuliano Foschini.

Trascrizione di una parte dell’intervento di Piero Marrazzo a “Più Libri più liberi”

Per 15 anni nessuno ha voluto vedere che cosa avevo fatto, non io, ma una squadra. Sarei stato, lo diceva Pagnoncelli, rieletto col 62-65%. Avevo uno dei gradimenti più alti, ma questo è finito.

Io non sono come Tortora, perché conosco la comunicazione, conosco la politica, non mi sono mai dimesso dalla comunicazione, dal giornalismo, né dalla politica.

Però sì, io penso che quello era un momento particolare, dove un grande giornalista, Giuseppe d'Avanzo, per dirtelo aveva posto delle domande a Berlusconi per quello che era accaduto [...]

E il mio rammarico sai qual è? Tu ti divertiresti a scoprire gli atti che ho firmato da Commissario ai rifiuti. Divertire, ovviamente è una parola che uso come un eufemismo.

Perché chi è elettore di centrosinistra o di centrodestra vedrebbe gli atti che ho firmato nel 2008, anzi, a cavallo tra il 2007 e il 2008. E direste, non è possibile. Qui c'è una persona che è stata con me, ha lavorato con me.

Vi può dire che quegli atti, guarda caso, hanno svolto i loro effetti a San Vittore, nel Lazio, a Roma?

Non li hanno mai svolti. Perché voglio arrivare al concetto dell'utilizzo, nel ricatto, della sessualità.

Peppe D'Avanzo lo lancia, poi c'è il piattume, e lo sapete perché? Perché anche a sinistra parlare di sessualità, che è un tema fondamentale che non riguarda solo le donne, i ragazzi bullizzati, potremmo fare l'elenco...

Io oggi rivendico perché così mi tolgo dal campo. Io non ci sono più, non sono una vittima, sono qui, siamo, siete tanti.

Bene Piero Marrazzo, maschio eterosessuale, bianco, privilegiato, privilegiato perché ho l'amore delle mie figlie, privilegiato perché ho una professione, privilegiato perché ho una cultura.

Però supero il discorso un attimo e mi piacerebbe ritornare, comunque mi pare che lei sottolineato benissimo. Io voglio dirvi che nessuno, ed questa è una critica, anche giornalisti culturalmente vicini a me. Tutti hanno coperto quello che è accaduto col volto delle donne transessuali.

Immaginatevi già la mancanza di rispetto, no? Noi andiamo al Pride, noi 25 di novembre eravamo accanto alle donne nelle piazze per il giorno contro la violenza sulle donne. Ma il tema della sessualità che il potere, cioè lo traduciamo ricatto.

Se fosse stata una prostituta eterosessuale sarebbe stato minore. Perché sai, parliamoci chiaro, il fotografo che ti fotografa una donna transessuale o te la firma immediatamente dice vabbè, qui un po' di gente ci seguirà. Io mi dimetto perché devo dimettermi per opportunità politica, ma mi domando.

Cioè i giornalisti si devono domandare, ma Marrazzo ha per caso fatto un contratto a una donna transessuale? Ma di più, in tutta la sua attività di governo in quei quattro mesi, Marrazzo ha cambiato per caso un atto o ha proseguito sulla sanità e sui rifiuti? Oppure qualcuno ha usato quella sua fragilità di uomo per toglierlo di mezzo.

Ma la seconda domanda era Marrazzo che si è dimesso per opportunità, c'è un atto dove si può provare la ricattabilità? Nessuno l'ha chiesto e invece vuoi sapere perché? Perché avreste letto non tu, evidentemente, ma noi giornalisti avremmo letto gli atti di governo.

La sanità privata, le decisioni sui rifiuti e su Roma andatevi a vedere. Bastava la bastava la donna transessuale.

