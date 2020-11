“NEW YORK TIMES” SBATTE AL MURO DELLE RESPONSABILITA' JARED E IVANKA – “SOLO CINQUE ANNI FA ERANO I REALI DEI DINNER PARTY A MANHATTAN. AVEVANO SOLDI, AVEVANO LA GIOVENTÙ, AVEVANO LA CELEBRITÀ. LE LORO MANIERE ERANO IMPECCABILI, QUINDI NON SI DIREBBE MAI CHE IL PADRE DI LUI FOSSE UN VERO CRIMINALE E QUELLO DI LEI UNO DI FATTO. CERTO, NON SIAMO NOI A SCEGLIERE COME NASCERE. MA DA QUEL MOMENTO IN POI, FACCIAMO DELLE SCELTE, E NE SIAMO RESPONSABILI..."

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Solo cinque anni fa Jared e Ivanka erano i reali dei dinner party qui a Manhattan. È quel tipo di posto. Avevano soldi, avevano la gioventù, avevano la celebrità. Erano magri. Mi hanno detto che le loro maniere erano impeccabili, quindi non si direbbe mai che il padre di lui fosse un vero criminale e quello di lei uno di fatto. E poi, non si può mettere la famiglia contro qualcuno, no? Non siamo noi a scegliere come nascere. Ma da quel momento in poi, facciamo delle scelte, e ne siamo responsabili. Jared e Ivanka stanno per essere ritenuti responsabili – scrive il NYT.

Hanno scelto di legare la loro fortuna a quella del padre, hanno scelto di andare avanti, hanno scelto di vedere fino a che punto poteva portarli. E se Ivanka diventasse la prima presidente donna, cosa che i suoi conoscenti di Manhattan mi hanno assicurato che lei ha immaginato

Lei e Jared hanno razionalizzato i capricci del padre, alimentato le sue illusioni, sbiancato la sua crudeltà e mantenuto l' Instagram di Ivanka a fuoco con le immagini della loro nuova favolosa vita a Washington.

Laggiù, vicino al confine: bambini migranti in gabbia. Laggiù, vicino al Potomac: Ivanka tra i loro tableaux dorati.

Sono la coppia di figuranti faustiani della presidenza Trump, il re e la regina del ballo della tortura in cui tanti hanno ballato al loro fianco, anche se con un abbigliamento meno squisitamente sartoriale.

Sono Mitch McConnell dopo un restyling, Ted Cruz andato alla scuola di charme, Mike Pompeo con un regime di fitness più rigoroso, Lindsey Graham con meno tempo sulle piste. Sono Mike Pence e Nikki Haley e decine di altri dentro e fuori dall'ufficio, così affascinati dal potere, così incantati dai vantaggi, così pronti per i futuri premi, che hanno strappato valori che si supponeva avrebbero sempre tenuto e declassato la decenza a qualcosa di ornamentale, un rametto di prezzemolo su un filetto di pesce.

Dimmi, Jared. Sii onesta, Ivanka. Ne è valsa la pena?

È una domanda per l'intera corte di collaboratori, scioccamente popolosa, intorno al presidente Trump. Il tempo lo dirà. Il trumpismo non sta finendo. Lo stesso Trump non se ne va. Avrà il suo PAC, forse avrà la sua nuova impresa mediatica, c'è quella voce - la chiamerei una minaccia - che sta guardando al 2024. Un carro agganciato al suo potrebbe non essere ancora arrivato al fosso.

Ma il carro che apparteneva a Jared e Ivanka era diverso dagli altri. Non si adattava bene alla variegata carovana di espedienti e ambizioni dell'amministrazione Trump: Erano truffatori piu' loschi. Quella dissonanza li faceva deridere in modo particolare, perché era un'illustrazione particolarmente inquietante dei compromessi che la gente è disposta a fare, dei compromessi cui si può scendere.

I compagni evangelici di Pence e Pompeo non li hanno e non li rimprovereranno per il loro culto di Trump, perché tutti insieme hanno trovato quella religione contorta. E nessun osservatore serio è disilluso da McConnell, perché nessun osservatore serio si è fatto illusioni su di lui. Fa quello che deve fare per massimizzare il suo impatto.

Ma che dire di Jared e Ivanka? Essi incarnano la classe elitaria, molto titolata, degli americani di Davos che suo padre derideva. Ma si accontenteranno davvero del loro nuovo habitat sociale, ora che il 1600 di Pennsylvania Ave. non è più il suo club?

Dove, geograficamente, si piazzeranno? Questa è stata una domanda esplorata in modo prominente nei giorni scorsi su Vanity Fair e CNN, che li ha ritratti più o meno come "vagabondi Vuitton".

Washington non funzionerà, nemmeno una suite al Trump International Hotel, perché non c'è niente di più patetico che soffermarsi a una festa una volta che la musica si è fermata.

Mar-a-Loco non è probabile. È la casa dei giochi di Melania, e lei e Ivanka suonano insieme con la stessa dolcezza di Andrew Cuomo e Bill de Blasio. Il New Jersey è il luogo dove i Kushner hanno le loro radici, ma Ivanka è abituata ad avere più sfarzo. A questo punto sono Aspen, non Asbury Park.

Ho dei suggerimenti. La Corea del Nord, per esempio. Ivanka ha incontrato il suo sovrano ed è stata nella Zona Demilitarizzata. Non dovrebbe chiedere indicazioni. L'Arabia Saudita. Jared e il principe Mohammed bin Salman sono gemelli spirituali, uniti dal loro senso di superiorità.

La Russia. Sì, la Russia! Sarebbe la scelta poetica, così da portare l'avventura presidenziale della famiglia Trump a pieno titolo.

Ma è New York City, dove Ivanka possiede ancora un appartamento, che sicuramente attira il loro sguardo. E questo è, beh, imbarazzante. L'amministrazione Trump l'ha definita una "giurisdizione anarchica" nel tentativo di negarle 12 miliardi di dollari di fondi federali. Ivanka avrebbe qualcosa da spiegare.

Potrebbe non trovare molte persone disposte ad ascoltare. "Chiunque abbia rispetto di sé, una carriera, una morale, il rispetto per la democrazia, o non voglia che i suoi amici li svergognino sia in privato che in pubblico, se ne starà alla larga", ha detto a Emily Jane Fox, una loro ex conoscente non identificata, per il suo articolo su Vanity Fair.

Un altro ha detto: "Ivanka non è la principessa Margaret e Jared non è il Duca di Windsor che intrattiene gli ospiti con divertenti storielle. Nessuno vuole sentir parlare delle torte di Sarah Huckabee o delle camicie di Steven Bannon".

Javanka non può protestare dicendo di aver moderato il presidente, non dopo le sue smodate settimane di rabbia contro la democrazia e di connivenza per sovvertirla. Non possono rivendicare retroattivamente una qualche profonda ma soppressa ambivalenza sul suo regno, non dopo la sua fantasmagoria di fangirl alla convention repubblicana.

No, sono artefici essi stessi della loro situazione.

