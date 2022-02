"A REPORT NON C'È NESSUNA CENTRALE DI DOSSIERAGGIO, ANZI, NOI I DOSSIER ANONIMI LI CESTINIAMO" - SIGFRIDO RANUCCI: "FINO A PROVA CONTRARIA, L'UNICO CHE È STATO OGGETTO DI DOSSIER FALSI, PER BEN DUE VOLTE, SONO IO. SI FACESSE CHIAREZZA ANCHE SULL'USO DEI DOSSIER ANONIMI DA PARTE DEI POLITICI CONTRO I GIORNALISTI…" - "DAVIDE FARAONE MI ACCUSA DI AVERGLI INVIATO MESSAGGI MINACCIOSI? NON HO MAI DETTO NÉ SCRITTO "TI SCATENO CONTRO LE TELECAMERE"" - FUORTES HA NOMINATO RANUCCI NOMINATO VICE DIRETTORE AD PERSONAM PER GLI APPROFONDIMENTI…