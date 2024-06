“NOI SIAMO ABITUATI AI FORNI CREMATORI” – ALL'INAUGURAZIONE DEL COMITATO ELETTORALE DI FDI A MANFREDONIA, IN PROVINCIA DI FOGGIA, IL CONSIGLIERE COMUNALE MELONIANO, GIUSEPPE MARASCO, SE NE ESCE CON UNA BATTUTACCIA SUL CALDO, CHE RICHIAMA ALLA SHOAH – ALLA SPARATA RIDONO TUTTI I PRESENTI: COLLEGHI DI PARTITO, CONSIGLIERI REGIONALI E ANCHE IL CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA, UGO GALLI... – VIDEO

Giuseppe Marasco

Fare battute sui forni crematori nel 2024: fatto. Ridicolizzare la Shoah costata la vita a milioni di ebrei, prigionieri politici, disabili, omosessuali, rom: fatto. Divertirsi di fronte a una simile oscenità sparata da un consigliere comunale di FdI: idem. Dove accade? In un comitato elettorale del partito di Giorgia Meloni. Siamo a Manfredonia, in provincia di Foggia.

C’è un incontro elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Ugo Galli che il 23-24 giugno si giocherà la poltrona di primo cittadino al ballottaggio con Domenico La Marca. In sala, onorevoli e senatori pugliesi.

Giuseppe Marasco

E lui, l’autore della battuta shock: Giuseppe Marasco, 65 anni, “ispettore ambientale” in quanto comandante nazionale della Civilis (ente di promozione sociale impegnata nella lotta all’inquinamento ambientale). Già eletto consigliere comunale – forte delle 208 preferenze ottenute al primo turno – a prescindere dall’esito del ballotaggio. “Noi siamo abituati ai forni crematori", dice Marasco.

Lo dice interrompendo il consigliere regionale e collega di partito Giannicola De Leonardis che all’inizio del suo intervento si scusa per essersi tolto la giacca: "Scusate… ma qui dentro fa un caldo ché dovremo mettere un impianto di aria condizionata".

Nemmeno il tempo di iniziare il suo discorso politico ed ecco che Marasco, convinto di suscitare l’ilarità del pubblico, tira fuori l’ “abitudine” ai forni crematori. […]

Giuseppe Marasco

[…] Qualcuno si scandalizza o lo redarguisce? Macchè. Al contrario: dalla sala del comitato elettorale “Ugo Galli sindaco” partono delle sonore risate (si sentono chiaramente nel video pubblicato da Repubblica). Insomma: un clima di ilarità a quanto pare condivisa. E nessuno che si scandalizza, anzi. Evidentemente quanto affermato da Marasco ha una sua fondatezza: “Noi siamo abituati ai forni crematori”.

Il primo tentativo del neoconsigliere meloniano di entrare in Comune a Manfredonia risale a 30 anni fa. In questi anni la guardia ambientale è diventata a suo modo una star dei social dove posta le sue video-denunce. Ma il pallino della politica è rimasto. A tal punto che FdI lo candida alle ultime elezioni comunali a sostegno, appunto, di Galli. Marasco ottiene 208 preferenze, più di tutti gli altri candidati del partito di Giorgia Meloni. Un bottino che gli ha già garantito un posto in consiglio comunale.

Giuseppe Marasco

Se il candidato del centrodestra vincerà il ballottaggio, Marasco ha già detto che farà l’assessore. All’ambiente? Al territorio? Si spera che, nella prossima amministrazione di Manfredonia, non ci sia un assessorato “alla Memoria”: in quel caso (ma non solo in quello) uno come Marasco sarebbe a dir poco fuori luogo. […]

Giuseppe Marasco Giuseppe Marasco