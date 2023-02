“NON C'È DIPLOMAZIA CHE COLMI IL FOSSATO STRATEGICO ED ECONOMICO-COMMERCIALE ORMAI APERTOSI TRA STATI UNITI E CINA” - STEFANO STEFANINI: “Il PALLONE SPIA CINESE È SINTOMO DEL LIVELLO ANTAGONISTICO DEI RAPPORTI SINO-AMERICANI. HA FATTO UNA VITTIMA POLITICA PESANTE, IL VIAGGIO DEL SEGRETARIO DI STATO ANTHONY BLINKEN IN CINA - IL TENTATIVO DI RIPRENDERE UN DIALOGO BILATERALE, CONCORDATO AL G20 DI BALI DA BIDEN E XI JINPING, SI ARRESTA SUL NASCERE. È LA PUNTA DELL'ICEBERG DEL DETERIORAMENTO: LA PARTE SOMMERSA SONO LA RIVALITÀ MILITARE-STRATEGICA SUL PACIFICO, CON IL PUNTO CALDO DI TAIWAN, E LA COMPETIZIONE COMMERCIALE E TECNOLOGICA CHE COINVOLGE ANCHE L'EUROPA”

joe biden

Estratto dell’articolo di Stefano Stefanini per “la Stampa”

[…] Non c'è diplomazia che colmi il fossato strategico ed economico-commerciale ormai apertosi nella sfida fra superpotenza in carica – Stati Uniti – e superpotenza sfidante – Cina. Nella controversia sul pallone spia c'è stata limitazione dei danni da parte di Washington […] Gli americani erano spiati, si sono liberati di cosa li spiava, senza fatalità umane: il caso è chiuso.

pallone spia cinese nei cieli usa

Il pallone spia cinese è sintomo del livello antagonistico dei rapporti sino-americani. Ha fatto una vittima politica pesante, il viaggio del Segretario di Stato Anthony Blinken in Cina in calendario in questi giorni. Il tentativo di riprendere un dialogo bilaterale Usa-Cina, concordato al G20 di Bali da JoeBiden e Xi Jinping, si arresta così sul nascere. Il caso del pallone è la punta dell'iceberg del deterioramento sino-americano. La parte sommersa sono la rivalità militare-strategica sul Pacifico, con il punto caldo di Taiwan, e la competizione commerciale e tecnologica che coinvolge anche l'Europa.

pallone spia cinese abbattuto 4

I cinesi sostengono che il pallone era "un dirigibile civile utilizzato per scopi di ricerca, principalmente meteorologici" che "colpito da correnti occidentali e, avendo limitate capacità di autogoverno, aveva deviato molto dalla rotta pianificata” […] […] difficile provare forse che lo avrebbero condotto proprio sul Montana dove sono basati un buon numero di missili intercontinentali americani. Un altro pallone cinese sta vagando su Costarica e Colombia, dove non si annidano armamenti strategici.

xi jinping

Ammesse per ipotesi le finalità solo metereologiche e l'involontarietà dell'itinerario, perché allora non avvertire americani e canadesi quando l'innocuo pallone sonda cominciava a viaggiare sulle Isole Aleutine alla volta del continente nordamericano? No, sono state le stazioni di avvistamento Usa ad accorgersene e a chiedere spiegazioni.

Per almeno tre giorni col pallone in sorvolo sui cieli americani, Washington e l'ambasciatore Usa a Pechino, Nicholas Burns, hanno cercato di risolvere la questione trattandone con in cinesi dietro le quinte. Anche per salvare la visita di Blinken a Pechino. Quando la presenza del pallone sul Montana è diventata di dominio pubblico, senza che da parte cinese fosse offerto altro che la "forza maggiore", non è stato più possibile far finta di niente. Il Segretario di Stato ha dovuto cancellare la visita.

pallone spia cinese abbattuto 5

Reazione cinese poco convincente: "nessuna delle due parti ha mai annunciato che ci sarebbe stata una visita". Le bugie hanno le gambe corte. Era previsto un incontro con Xi Jinping. Ne avevano dato notizia le agenzie di mezzo mondo. […] Appena arrivato sopra l'Atlantico è stato colpito da un missile aria-lanciato da un F-16 dell'aeronautica Usa.

Il Pentagono ha aspettato perché il pallone portava un carico non indifferente – stimato equivalente al peso-volume di tre autobus – e i detriti potevano far danni su terraferma. […]

il pallone spia cinese nei cieli usa.

Il Segretario alla Difesa americano, Austin Lloyd, ha appena concluso accordi con le Filippine. Pechino ha intrapreso un'offensiva verbale a tutto campo: contro le politiche industriali "verdi" di Usa e Ue; per distogliere l'India dalla collaborazione con Usa-Giappone-Australia […]

il viaggio del pallone spia cinese in america