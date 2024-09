“NON ABBIAMO VIOLATO ALCUNA REGOLA" - MARINE LE PEN ALLA SBARRA. AL VIA A PARIGI IL PROCESSO CHE DOVRÀ GIUDICARE LEI E ALTRI 24 DIRIGENTI DEL RASSEMBLEMENT NATIONAL SUL COSIDDETTO "CASO DEGLI ASSISTENTI PARLAMENTARI": RISCHIA L'INELEGGIBILITÀ E FINO A 10 ANNI DI CARCERE - TRA GLI IMPUTATI ANCHE IL PADRE DELLA LE PEN, JEAN-MARIE - LA LEADER DEL PARTITO DI ESTREMA DESTRA È SOSPETTATA DI AVERE USATO FONDI DEL PARLAMENTO EUROPEO PER PAGARE COLLABORATORI CHE IN REALTÀ NON LAVORAVANO A STRASBURGO MA ALLE DIPENDENZE DEL PARTITO A PARIGI...

Estratto dell'articolo di Stefano Montefiori per www.corriere.it

Si apre oggi a Parigi il processo a Marine Le Pen e a 24 personalità del Rassemblement national, sospettate di avere usato fondi del Parlamento europeo per pagare collaboratori che in realtà non lavoravano a Strasburgo ma alle dipendenze del partito a Parigi.

Il procedimento dovrebbero durare circa due mesi, e potrebbe avere conseguenze politiche molto importanti, perché la leader del partito arrivato primo alle ultime elezioni rischia una condanna per malversazione di fondi pubblici e quindi una pena di ineleggibilità fino a 10 anni, che le impedirebbe di presentarsi al prossimo voto per l’Eliseo (previsto per il 2027, o prima se Emmanuel Macron dovesse dimettersi).

Il caso ha preso il via nel 2015 da una segnalazione della presidenza del Parlamento europeo, e riguarda contratti di assistenti parlamentari lungo un periodo di oltre 10 anni, dal 2004 al 2016. Secondo l’accusa, queste persone venivano pagate per un lavoro legato all’attività degli eurodeputati, ma in realtà non avrebbero mai messo piede a Strasburgo e sarebbero state usate come dipendenti del partito a Parigi.

Tra loro c’è per esempio Thierry Légier, ex guardia del corpo di Jean-Marie Le Pen e poi di Marine. Nella sua opera autobiografica Mission Le Pen, nella quale Légier racconta una vita al servizio della dinastia Le Pen, non fa alcuna menzione di un suo impiego al Parlamento europeo, mentre molti contratti successivi sono stati firmati a suo nome. [...]

Assieme a Marine Le Pen devono comparire in tribunale altri otto ex eurodeputati del Front poi diventato Rassemblement national, tra i quali il suo ex compagno e oggi vicepresidente del RN Louis Aliot, l’ex numero 2 del partito Bruno Gollnisch, e l’attuale deputato e portavoce Julien Odoul. Accanto a loro sono imputati 12 assistenti parlamentari e quattro collaboratori del partito, chiamati a comparire sono un calendario di tre mezze giornate alla settimana fino al 27 novembre.

Jean-Marie Le Pen, 96enne e molto indebolito, non parteciperà alle udienze perché una perizia ha stabilito che «non è in grado» di intervenire al processo. I giudici istruttori sottolineano la «natura sistemica dell'appropriazione indebita», che è diventata un mezzo di finanziamento del partito. Sophie Montel, ex europarlamentare del FN che poi è entrata in rotta con il vertice, accusa Marine Le Pen di aver spiegato lei stessa agli eurodeputati che parte dei fondi europei sarebbero stati utilizzati per il partito.

Il Parlamento europeo si è costituito parte civile e chiede un rimborso di due milioni di euro, dopo che un milione è stato già rimborsato dal Rassemblement national. Marine Le Pen e gli altri rischiano un massimo di 10 anni di carcere, un milione di euro di ammenda e l’impossibilità di presentarsi alle elezioni per un periodo che può arrivare a 10 anni. [...]

La sua linea di difesa sarà centrata sul fatto che nell’attività politica di un partito è difficile distinguere con certezza quali mansioni vengono svolte per un incarico o per un altro, e cercherà anche di denunciare la possibile «strumentalizzazione della giustizia» ai suoi danni, proprio nel momento in cui il suo ruolo politico in Francia appare centrale come non mai in virtù del sostegno indiretto al neonato governo del premier Michel Barnier.

Da tg24.sky.it

Marine Le Pen si è detta "molto serena" arrivando oggi a Parigi davanti al tribunale di Parigi che dovrà giudicarla sul cosiddetto caso degli assistenti parlamentari del Rassemblement National. "Ho fiducia nella giustizia", ha dichiarato la capogruppo del partito. "Sono qui per esporre le nostre argomentazioni", ha aggiunto parlando con Bfmtv del caso per cui rischia fino a 10 anni di reclusione, un milione di Euro di ammenda e 10 anni di ineleggibilità. "E' in causa la libertà parlamentare", ha poi affermato, assicurando: "Non abbiamo violato alcuna regola".

Gli imputati al processo saranno 27, tra loro molti dirigenti del Rassemblement National: oltre a Marine Le Pen, Louis Alliot, Bruno Gollnisch e Jean-Marie Le Pen. Da oggi al 27 novembre, il Tribunale penale di Parigi giudicherà il caso dei sospetti incarichi fittizi finalizzati all'appropriazione indebita di denaro del Parlamento europeo a beneficio del partito.

