CONTE, M5S SENZA GRILLO SAREBBE CONTRADDIZIONE

(ANSA) - E' possibile un M5s senza Grillo? "No, no vi prego, è una prospettiva a cui non abbiamo mai pensato e che mi sorprenderebbe tanto. Sarebbe una contraddizione". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte alla Festa del Fatto Quotidiano. Alla domanda se si senta con Beppe Grillo, risponde: "Purtroppo dopo queste uscite non ci siamo più sentiti, non mi ha più chiamato".

++ CONTE SU GRILLO, SE SOPRELEVATO SU COMUNITÀ NON POSSO ESSERCI

(ANSA) - "Non è questione Grillo-Conte, ma una questione Grillo-comunità che vuole discutere. E' un principio politico e giuridico. Io non accetterò mai di vivere in una comunità in cui c'è un soggetto sopraelevato rispetto alla comunità stessa. E' un principio antidemocratico. Se passa questo principio - e non vedo come possa passare - io non potrei esserci". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte alla Festa del Fatto.

CONTE,GRILLO NON PUÒ SOLLEVARE CONTESTAZIONI SU SIMBOLO

(ANSA) - "In passato sono stato accusato da Grillo stesso di essere un leguleio. Gli avvocati se ne occuperanno, io sono qui a fare il leader di una comunità politica". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte interpellato alla festa del Fatto sui contenuti del contratto con il garante sul simbolo. "Ci sono avvocati, ma sono tranquillissimo: l'impegno a non sollevare contestazioni su simbolo è nero su bianco e il garante dovrebbe rispettare un impegno contrattuale", ha aggiunto.

CONTE,"ORA SANTANCHÈ, LOLLOBRIGIDA E DELMASTRO CE LI TENIAMO?"

(ANSA) - All'ex ministro Gennaro Sangiuliano "ho mostrato la mia solidarietà umana, non politica. Poi è emerso che si è dimesso anche se" prima "Meloni aveva detto no. E Santanchè, Lollobrigida e Delmastro ce li teniamo? Lui era un esterno, il partito è lì". Lo ha detto ì il leader del M5S Giuseppe Conte alla festa del Fatto.

RAI: CONTE, PRESIDENTE? VALUTIAMO SOLO SOLUZIONI AUTOREVOLI

(ANSA) - "Noi non siamo mai stati gli utili idioti di nessuno. Nessuno si aspetti i nostri voti per accreditare...Portino presidenti autorevoli, indipendenti e li valutiamo. Se si accomodano su soluzioni partiticamente congeniali non ci riguarda". Così il leader del M5s Giuseppe Conte alla festa del Fatto rispondendo su come voterà il M5s sulla presidenza della Rai.

++ CONTE, NOI MAI CON RENZI, NE PARLERÒ CON SCHLEIN ++

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "E' il popolo italiano che non si fida più di Renzi. Noi mai potremo lavorare con Renzi e costruire un progetto con lui". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte alla festa del Fatto. Alla domanda se si sia già confrontato con la leader del Pd Elly Schlein sul motivo per cui ha riaperto a Renzi, risponde: "Avremo modo di parlarne sicuramente. Noi con Pd e Avs stiamo lavorando e non si parte da zero", ma "un progetto alternativo non puoi farlo con persone che contaminano".

