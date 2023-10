“NON AVREMO NESSUN OCCHIO DI RIGUARDO PER MEDIASET” - QUEL CERVELLO IN FUGA DI GIOVANNI DONZELLI FA CAPIRE CHE TRA FRATELLI D’ITALIA E IL BISCIONE E’ CALATO IL GELO: “NOI GUARDIAMO CON ATTENZIONE TUTTE LE GRANDI AZIENDE STRATEGICHE, NON MEDIASET IN PARTICOLARE - STRISCIA? HA SEMPRE FATTO COSÌ - PERCHÉ QUESTI ATTACCHI? LA VERITÀ È CHE A CERTI AMBIENTI NON ANDIAMO GIÙ. LOBBY ABITUATE A ENTRARE NELLE STANZE DEL POTERE, TECNICI CHE ANDAVANO A FARE I MINISTRI, MA ANCHE ALCUNI DIRIGENTI DEI MINISTERI CHE…”

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per “la Repubblica”

«Con chi ce l’aveva Giorgia nel post sui social? Non con voi, amici di La7, a furia di criticarci noi cresciamo nei sondaggi, siete diventati un amuleto», dice Giovanni Donzelli, sgusciando via dalle telecamere di un talk della settima rete. Non ce l’aveva con La7, ovviamente.

E con Mediaset? «Ma no, nessun problema», sorride, un po’ meno baldanzoso del solito, il responsabile Organizzazione di FdI, uomo macchina di Giorgia Meloni, […] Però FI è una pentola a pressione da tre giorni, teme ritorsioni dai Fratelli d’Italia. E anche i rapporti fra la premier e i Berlusconi sono piuttosto gelidi, al netto dei tentativi di Pier Silvio di siglare una pax. FdI d’ora in poi avrà un occhio di riguardo per il Biscione? Donzelli fa no con la testa, fermandosi a chiacchierare nel foyer: «Noi guardiamo con attenzione tutte le grandi aziende strategiche, non Mediaset in particolare».

Su Striscia la Notizia però sposa la tesi di Antonio Ricci: nessuna trama, nessun segnale degli eredi del Cavaliere a Palazzo Chigi. «Striscia è Striscia, ha sempre fatto così. Mi ricordo quando da ragazzo dentro An ero vicino a Maurizio Gasparri. E Ricci lo attaccava proprio mentre stava facendo la legge sulle televisioni che, mettiamola così, certo non dispiaceva a Mediaset. Maurizio si sfogava: ma come io faccio la legge per Mediaset e loro mi trattano in questo modo? È la legge di Striscia». […]

[…] «[…] per noi ogni mese ce n’è una. Se avessimo fatto la festa sette mesi fa, avreste detto che era rovinata per il caso Cospito. Se l’avessimo fatta due mesi fa, per il figlio di La Russa o per la Santanchè. Siamo abituati ad essere attaccati». […] Donzelli ricalca il solco della leader, dunque tutto sulla difensiva: «Perché questi attacchi? La verità è che a certi ambienti non andiamo giù. Lobby abituate a entrare nelle stanze del potere, tecnici che andavano a fare i ministri, ma anche alcuni dirigenti dei ministeri che si erano assuefatti alla debolezza della politica […]». […]

