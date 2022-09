“NON CI FACCIAMO ILLUSIONI: I PROSSIMI MESI SARANNO IMPEGNATIVI. UNA RECESSIONE E’ PROBABILE” - IL COMMISSARIO EUROPEO ALL’ECONOMIA, PAOLO GENTILONI, : “DOBBIAMO RIMANERE PRONTI A INTERVENIRE SE NECESSARIO PER ATTUTIRE L'IMPATTO DI UN RALLENTAMENTO ECONOMICO, IN PARTICOLARE SULLE FAMIGLIE E LE AZIENDE PIÙ VULNERABILI” - L’AVVISO AL CENTRODESTRA A REALIZZARE IL PNRR: “DOBBIAMO IMPLEMENTARE IL NEXT GENERATION EU SENZA RITARDI, SPECIALMENTE NEI PAESI CON UN ELEVATO LIVELLO DI DEBITO PUBBLICO”

PAOLO GENTILONI SI ALZA DURANTE IL G20

(ANSA) - "Non ci facciamo illusioni: i prossimi mesi saranno impegnativi. Ma questa è l'ultima carta di Putin. Se ci riusciamo, e dobbiamo, avremo affrontato una fonte di vulnerabilità cruciale, tenuto i prezzi sotto controllo, protetto le forniture alternative e fornito una spinta decisiva per soddisfare i nostri obiettivi climatici, privando il Cremlino di entrate di cui ha disperatamente bisogno". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni intervenendo al seminario di alto livello 'Una nuova Ue, un nuovo mondo?', organizzato dal comitato Reinventing Bretton Woods.

PAOLO GENTILONI

Gentiloni, incertezza elevata, realizzare Recovery

(ANSA) - "Andando verso l'inverno, l'incertezza rimane eccezionalmente elevata". "Una recessione non è inevitabile, ma le probabilità sono in aumento. Dobbiamo rimanere pronti a intervenire se necessario per attutire l'impatto di un rallentamento economico, in particolare sulle famiglie e le aziende più vulnerabili, e dobbiamo implementare il Next Generation Eu senza ritardi, specialmente nei Paesi con un elevato livello di debito pubblico". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni intervenendo al seminario di alto livello 'Una nuova Ue, un nuovo mondo?', organizzato dal comitato Reinventing Bretton Woods.

PAOLO GENTILONI E MARIO DRAGHI

Gentiloni,saranno mesi duri,ma questa è ultima carta Putin

paolo gentiloni valdis dombrovskis

Gentiloni, unità su aiuto a Ucraina vitale in Italia e Ue

(ANSA) - "L'Ue è più unita rispetto alle crisi precedenti. Le nostre sanzioni stanno costantemente erodendo l'economia russa e minando la sua macchina da guerra. La nostra assistenza finanziaria e il nostro sostegno militare stanno aiutando l'Ucraina a mantenere lo Stato in funzione mentre le sue forze armate ribaltano le sorti della guerra. Mantenere questa unità nei prossimi mesi, evitando qualsiasi deviazione, è di vitale importanza per il nostro futuro. In Italia e nell'Ue". Lo ha detto il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni parlando al seminario 'A new Eu, a new world?'