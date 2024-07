10 lug 2024 12:32

“NON CI SARÀ UN’ALLEANZA STRUTTURALE CON I CONSERVATORI” - LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DESIGNATA URSULA VON DER LEYEN, CERCA DI TRANQUILLIZZARE I LIBERALI DI RENEW, ESCLUDENDO UNA “COOPERAZIONE” ORGANICA CON IL GRUPPO GUIDATO DALLA MELONI E CON LE DESTRE – LA DUCETTA, CHE COME DAGO DIXIT VOTEREBBE DI CORSA URSULA, È CHIAMATA A FARE UNA SCELTA PER L’ITALIA E NON DEVE AVERE PAURA DELLE MINACCE DEL SUO ALLEATO DI GOVERNO SALVINI… - DAGOREPORT