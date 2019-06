“NON CI SARANNO NUOVI DAZI E RIPARTIRANNO SUBITO I NEGOZIATI” - TRUMP ANNUNCIA L’AVVIO DELLA DISTENSIONE CON LA CINA DOPO L’INCONTRO CON XI JINPING AL G20 DI OSAKA: “ABBIAMO AVUTO UN INCONTRO ECCELLENTE. SIAMO TORNATI IN CARREGGIATA. LORO SPENDERANNO MOLTI SOLDI, UN ENORME AMMONTARE DI SOLDI, PER PRODOTTI AGRICOLI E CIBO AMERICANI. LO FARANNO QUASI SUBITO, GIÀ DURANTE I NEGOZIATI…”

G20: TRUMP, AVUTO CON XI UN INCONTRO 'ECCELLENTE'

(ANSA) - Il presidente Usa Donald Trump ha detto di aver avuto con l'omologo cinese Xi Jinping un incontro "eccellente", durato circa 80 minuti. Trump ha definito l'incontro con Xi "molto buono, eccellente", parlando nei momenti iniziali del bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, osservando che i negoziati sono "ritornati in carreggiata". Il meeting ha aumentato le speranze che le parti possano arrivare a una schiarita dei rapporti dopo un anno circa di scontri a colpi di dazi e altro tipo di misure, tra cui il bando Usa su Huawei, con il divieto di acquisto di componenti hi-tech prodotte in America da parte del colosso cinese delle tlc.

G20: MEDIA CINA, ACCORDO XI-TRUMP SU RIAVVIO NEGOZIATI

(ANSA) - I presidenti Xi Jinping e Donald Trump hanno concordato sul riavvio dei negoziati sul commercio. Lo riporta la tv statale cinese, la Cctv, al termine del summit durato circa 80 minuti. Il riavvio dei negoziati sul dossier commerciale avverrà "sulle basi dell'uguaglianza e del rispetto reciproco" e vedrà i rispettivi team trattare alcune questioni specifiche. Gli Usa, ricorda l'agenzia Nuova Cina, non vareranno nuovi dazi sull'import di beni "made in China". Xi e Trump si sono incontrati al margine del G20 di Osaka: in avvio, il presidente cinese ha ricordato che sulle relazioni tra Pechino e Washington degli ultimi 40 anni, "un fatto di base resta immutato": i due Paesi "beneficiano entrambi dalla cooperazione e perdono con lo scontro. La cooperazione e il dialogo sono migliori delle frizioni e dello scontro".

G20: TRUMP, COLLOQUI CON CINA ORA 'IN CARREGGIATA'

(ANSA) - I colloqui tra Usa e Cina sono "ritornati in carreggiata": lo ha detto il presidente Usa Donald Trump pressato dai media alla fine dell'incontro con presidente Xi Jinping, aggiungendo che "i negoziati stanno continuando".

G20: MEDIA CINA, GLI USA NON AGGIUNGERANNO NUOVI DAZI

(ANSA) - Gli Usa non aggiungeranno nuovi dazi sulle importazioni del 'made in China", in particolare sui 300 miliardi di dollari circa ventilati nelle ultime settimane dalla Casa Bianca: lo riferisce l'agenzia Nuova Cina, in merito ai risultati del summit tenuto a Osaka tra i due presidenti Xi Jinping e Donald Trump. "I team negoziali delle due parti discuteranno questioni specifiche", ha aggiunto l'agenzia.

TRUMP, NON AUMENTO I DAZI SULLA CINA, VIA AI NEGOZIATI

(ANSA) - "Per il momento non ci saranno nuovi aumenti di dazi, ma ripartiranno i negoziati". Lo ha detto il presidente Donald Trump, parlando dell'incontro avuto con il presidente Xi Jinping. "Loro spenderanno molti soldi, un enorme ammontare di soldi, per prodotti agricoli e cibo americani. Lo faranno quasi subito, già durante i negoziati".