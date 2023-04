“NON CI SARANNO SCOSSONI, NEMMENO UNA CONDANNA DI TRUMP MUTEREBBE LO SCENARIO” – IL POLITOLOGO LARRY SABATO: “I REPUBBLICANI TRUMPIANI RITENGONO SIA IN ATTO UNA PERSECUZIONE CONTRO I LLORO EROE. NON ESISTE PIÙ UN GOP MODERATO, È MORTO E NON TORNERÀ MAI PIÙ” – “I DEMOCRATICI? DUBITO CHE KAMALA HARRIS VINCEREBBE. E BIDEN NON È SALDO. ANZI, IL PARADOSSO È CHE SE CI FOSSE UN REPUBBLICANO OLD STYLE SCONFIGGEREBBE BIDEN. MA MAI RIUSCIREBBE A CONQUISTARE LA NOMINATION…”

Estretto dell’articolo di Alberto Simoni per “La Stampa”

LARRY SABATO

«Siamo al primo inning di una lunga partita, e nessuno può scartare l'ipotesi che si vada ai supplementari». Larry Sabato, decano dei politologi Usa della Virginia University, ricorre a un'immagine presa dal baseball per descrivere la vicenda Trump e avvertire che gettarsi ora in pronostici perentori è un azzardo.

Professore, la prima incriminazione di un presidente americano è storica. Provocherà qualche scossone nella corsa per la nomination?

«Non penso. E non muterebbe lo scenario nemmeno una condanna di Trump».

Perché?

DONALD TRUMP IN CARCERE - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

«Perché i repubblicani della galassia trumpiana ritengono sia in atto una persecuzione contro il loro eroe».

[…] Nel discorso a Mar-a-Lago Trump è sembrato stanco, rancoroso e ha rispolverato il campionario solito: denigrazione degli avversari, persecuzione politica, un rigurgito di populismo che ha colto molti osservatori di sorpresa. Che strategia cela questo approccio ruvido?

«A Trump serve galvanizzare la base, apparire come eroe e martire. Attaccare il deep state e i giudici è funzionale al messaggio. In pratica dice: oggi tocca a me, ma le forze malefiche della sinistra possono colpire ognuno di voi. È un linguaggio crudo, populista, ma difficile da sopprimere nell'attuale Partito repubblicano».

donald trump a mar a lago dopo l incriminazione 3

[…] Moderati come Mitt Romney e il leader Mitch McConnell riusciranno a trovare un candidato o a far convogliare su qualcuno i consensi per battere Trump alle primarie?

«Se vogliono dare a qualcuno il bacio della morte, facciano pure un endorsement».

Sembra una sentenza di morte invece per il Partito repubblicano stesso…

«Non esiste più un Gop moderato, è morto. E non tornerà mai più. Il partito come l'abbiamo conosciuto sta virando verso l'irrilevanza. […]».

Le divisioni sono così ampie da spalancare la strada alla rielezione di Biden? In questo scenario di "lotta intestina nella destra", qualsiasi democratico potrebbe prevalere, non pensa?

kamala harris joe biden

«Dubito che Kamala Harris vincerebbe. […] Biden non è saldo. Anzi il paradosso è che se ci fosse un repubblicano old style sconfiggerebbe Biden. Ma mai riuscirebbe a conquistare la nomination».

Come sta la democrazia Usa?

«Siamo forti economicamente, ma non certo un esempio nel mondo. Le democrazie possono prendere spunto da qualche nostra istituzione, dalle regole ma ormai le divisioni nella società sono troppe. E sono sorte prima di Trump. Il tycoon ha reso tutto peggiore, estremo».

sostenitori di trump

Da dove nasce questa spaccatura?

«I temi sociali e culturali hanno scavato una profonda divisione. L'America rossa e l'America blu vedono la vita in modo diverso e il divario si sta ampliando. Prima o poi bisognerà arrivare a un accordo, a una sintesi». […]

LARRY SABATO manifestanti pro trump davanti al tribunale di manhattan donald trump le finte foto di donald trump arrestato realizzate dall'intelligenza artificiale le finte foto di donald trump arrestato realizzate dall'intelligenza artificiale le finte foto di donald trump arrestato realizzate dall'intelligenza artificiale le finte foto di donald trump arrestato realizzate dall'intelligenza artificiale DONALD E IVANA TRUMP IN RUSSIA - 1987 sostenitori di trump a new york polizia a new york donald trump a new york il giorno dell arresto di trump gli spostamenti 4 aprile 2023 persone in strada a new york donald trump a mar a lago dopo l incriminazione 2