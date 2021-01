6 gen 2021 16:48

“NON COMPRENDO L’ACCANIMENTO VERSO LA MIA PERSONA E CHE SI GIUSTIFICA SOLO CON UNA CERTA FISSAZIONE O PREGIUDIZIO” – TA-ROCCO CASALINO RISPONDE A GRASSO SU “OGGI”: “MI SFUGGE IL MOTIVO PER CUI NON MI RACCOMANDA DI TORNARE ALLA MIA VECCHIA PROFESSIONE DI INGEGNERE IN UNA MULTINAZIONALE. EVIDENTEMENTE È PIÙ UTILE RICORDARE SEMPRE QUELLA PARENTESI IN TV” – MA IL CRITICO NON SI FA IMBAMBOLARE: “RIBADISCO CHE LO RITENGO INADEGUATO ALLA FUNZIONE CHE RICOPRE"