Aldo Grasso per OGGI

C’è un personaggio da cui nel 2021 mi aspetto qualcosa di positivo. Si chiama Rocco Casalino, detto anche Tarocco Casalino: esercita inopinatamente la carica di portavoce del primo ministro Giuseppe Conte. Mi aspetto da lui un atto di generosità: andarsene da Palazzo Chigi e tornare in tv.

Sono pronte per lui tante opportunità: opinionista da Barbara d’Urso, ballerino da Milly Carlucci, postino da Maria De Filippi, persino conduttore del Grande Fratello, a coronare una grande carriera di grillino perfetto.

ROCCO CASALINO AL GRANDE FRATELLO

Come molti ricorderanno, Rocco è stato uno dei protagonisti della prima edizione del Grande Fratello. L’ex gieffino aveva deciso di candidarsi come consigliere regionale nelle schiere del M5S. Poi le proteste contro il suo passato lo avevano fatto desistere. Rocco è ingegnere elettronico, ma anche giornalista professionista dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia dal 2007 (qualcuno ricorda qualche suo articolo?).

rocco casalino ciuccia il piede di Marina La Rosa al Grande Fratello

Di lui si ricorda invece solo questa dichiarazione: «Sono entrato nell’agenzia di Lele Mora appena uscito dalla casa del GF e già circolavano voci di un rapporto particolare tra Lele e Fabrizio Corona, che mi fu quasi descritto come il suo compagno».

rocco casalino grande fratello

Come sia entrato nel cuore di Giuseppe Conte, che lo ha sempre strenuamente difeso di fronte alle sue non poche cadute di stile, non si sa. Prima l’audio di minacce ai dipendenti del ministero dell’Economia e delle Finanze se non avessero trovato i soldi necessari per i provvedimenti del governo, poi l’audio in cui si lagnava dei giornalisti che gli chiedevano notizie sulla tragedia del Ponte Morandi dato che gli era pure saltato il ponte di Ferragosto. Infine un vecchio video in cui dichiara il suo disprezzo per gli anziani e le persone afflitte da sindrome di Down.

conte casalino

Invece, come ricorda Paolo Liguori, «Casalino decide tempi e modi della comunicazione del governo che finisce sui mezzi di informazione: non solo i Dpcm, ma anche, attraverso le scelte degli orari, la “scaletta” dei principali telegiornali e delle reti televisive del nostro Paese. Non è più un semplice portavoce, è una specie di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, senza titolo, né giuramenti alla Costituzione».

Poco importa se la comunicazione del governo si è ulteriormente involuta. Panico, confusione e spaesamento si susseguono alimentando tragicamente la macchina comunicativa congegnata dall’ex concorrente del Grande Fratello. Giuseppe Conte assomiglia sempre di più a un Re Travicello e quello che ha creato Casalino è stato di trasformare la politica in un reality show. Ci mancava solo quello.

