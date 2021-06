“NON CONDIVIDO UNA VIRGOLA DI QUEL POST” - LA PRIMA A USCIRE ALLO SCOPERTO CONTRO BEPPE-MAO È ROBERTA LOMBARDI: “NON SO SE TROVO PIÙ FOLLE LE VALUTAZIONI SU CONTE O IL FATTO DI RIMETTERCI NELLA GABBIA ROUSSEAU” - DEPUTATI E SENATORI PENTASTELLATI SONO NEL CAOS: LA SCISSIONE È SEMPRE PIÙ VICINA - CONVOCATA PER DOMANI ALLE 19 L'ASSEMBLEA DEL GRUPPO DEI DEPUTATI M5S

M5S: domani in serata convocata assemblea deputati

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - E' stata convocata per domani alle 19, e comunque dopo i lavori d'Aula, l'assemblea del gruppo dei deputati M5S. All'ordine del giorno il "confronto sul M5S" dopo il post con cui Beppe Grillo ha di fatto messo fine al progetto di Giuseppe Conte. (ANSA).

"Non condivido una virgola di quel post": la prima grillina a farsi avanti dopo l'affondo di Beppe Grillo contro Giuseppe Conte è Roberta Lombardi, membro del Comitato di garanzia M5S e assessore alla Transizione ecologica della Regione Lazio. Alla pentastellata non sono piaciute affatto le parole con cui il garante del Movimento ha dato il benservito all'ex premier e ha indetto la consultazione online per l'elezione del comitato direttivo sulla piattaforma Rousseau.

"Non so se trovo più folle le valutazioni su Conte, che ha guidato due governi tra crisi economica e pandemica, o il fatto di rimetterci nella gabbia Rousseau", ha commentato la Lombardi, sentita dall'AdnKronos. Il fondatore del Movimento, infatti, ci è andato giù pesante quando ha detto che l'avvocato non ha né visione politica, né capacità manageriali. E non solo. Il comico ha anche scritto: "Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco".

Dalla dura presa di posizione della Lombardi, però, si riesce già a capire come l'uscita di Grillo abbia scatenato il caos totale all'interno del Movimento. Una confusione che nei prossimi giorni potrebbe portare pure a ulteriori strappi. Soprattutto da parte di quella che viene considerata l'ala più contiana dei Cinque stelle. Nulla esclude, inoltre, che si verifichi una scissione, con una parte dei grillini che potrebbe scegliere di seguire l'avvocato.

