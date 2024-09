“NON CREDO NEL CAMPO LARGO, ALLONTANA GLI ELETTORI M5S” - VIRGINIA RAGGI SCENDE IN CAMPO CONTRO CONTE E A DIFESA DI BEPPE GRILLO: “C’E’ UNO STATUTO CHE DISCIPLINA COSA SI PUÒ FARE E COSA NON SI PUÒ FARE NEL M5S. SE QUESTO STATUTO DÀ A BEPPE GRILLO DEI POTERI E LUI LI ESERCITA, FA BENE. BISOGNA TORNARE AL METODO DEL M5S DELLE ORIGINI, MI RICONOSCO IN QUELLO. ABBIAMO SEMPRE COMBATTUTO I PARTITI TRADIZIONALI QUINDI OGGI ANDARE A BRACCETTO CON LORO FRANCAMENTE MI SEMBRA UNA REGRESSIONE TOTALE, QUASI UN TRADIRE LA MISSIONE DEL MOVIMENTO"

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Io sono entrata nel Movimento, nel 2010-2011, quando rappresentava un'idea diversa di fare politica. Proviamo a fare politica mettendo insieme le buone idee e superando determinate ideologie e cerchiamo di lavorare concretamente per il benessere dei cittadini. Io ho deciso di entrare in politica per quel progetto, in quello mi riconosco. Se avessi voluto fare politica per fare politica forse sarei entrata in un partito. Io ho fatto una scelta diversa".

Lo dichiara Virginia Raggi, ex sindaca di Roma ed esponente del M5s, nel corso della puntata di 'A casa di Maria Latella' che andrà in onda domani sera su Rai 3 rispondendo a chi chiedeva se fosse più affezionata al M5s delle origini di Beppe Grillo o quello del presente di Giuseppe Conte. "Il Movimento - aggiunge - nasce come idea, come metodo, come possibilità e io credo che oggi ci sia bisogno di tornare a quel metodo e a quel laboratorio, altrimenti si diventa solo la brutta copia degli altri partiti".

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Non credo all'esperimento del campo largo, in questo percorso. Il Movimento è nato con una missione totalmente diversa, quella di presentarsi come alternativa al sistema all'epoca bipolare, ma il bipolarismo sta tornando forte. Rappresentava un'alternativa per tanti elettori che non si riconoscevano più né a destra né a sinistra. Abbiamo sempre combattuto i partiti tradizionali quindi oggi andare a braccetto direttamente con loro francamente mi sembra una regressione totale, quasi un tradire la missione del Movimento".

Lo dichiara Virginia Raggi, ex sindaca di Roma ed esponente del M5s, nel corso della puntata di 'A casa di Maria Latella' che andrà in onda domani su Rai 3. "Moltissimi elettori - aggiunge - si sono allontanati perché il M5s ha iniziato a compiere una serie di movimenti non chiari, e continuare a rimanere in quell'ambito non credo avvicinerà altri elettori. Anzi, li farà allontanare. Perché un elettore tra un partito di sinistra, storico, radicato sul territorio come è sicuramente il Pd, e il M5S che si ricicla come partito di sinistra, forse sceglie l'originale e non la copia".

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Con Grillo ci sentiamo più o meno regolarmente, ci siamo fatti gli auguri per le vacanze". Lo dichiara Virginia Raggi, ex sindaca di Roma ed esponente del M5S, nel corso della puntata di 'A casa di Maria Latella' che andrà in onda domani su Rai 3. "Oggi il M5s - aggiunge - ha uno statuto che è una sorta di regolamento che disciplina cosa si può fare e cosa non si può fare nel M5S. Se questo statuto dà a Beppe Grillo dei poteri e lui li esercita, fa bene. La cosa più brutta è trasformarsi in quello che si è sempre detto di voler combattere, è terribile".

Su un eventuale scontro legale tra Grillo e Conte, ironizza: "sicuramente non sarei io l'avvocato". "La questione - conclude - mi lascia un po' scossa, turbata. Mi dispiace molto, da persona che ha creduto molto e crede nel Movimento. Se si arriverà alle carte bollate se la vedranno gli avvocati".

