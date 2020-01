“NON DICO COSA MA VADO A VOTARE” - LANDINI A “CIRCO MASSIMO” PARLA DELLE ELEZIONI REGIONALI SENZA DARE L’APPOGGIO A BONACCINI, MA FA CAPIRE DA CHE PARTE STA. E INFATTI ATTACCA SALVINI: “CHI VA IN GIRO DICENDO CHE LUI SAREBBE LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI È QUELLO CHE HA AUMENTATO I PROBLEMI QUANDO ERA IL GOVERNO. QUALCUNO VUOLE USARE IL VOTO REGIONALE PER PARLARE D’ALTRO, MA…”

Da "Circo Massimo - Radio Capital"

"Siamo un paese strano, diamo sempre alle elezioni regionali un valore più generale. Credo che innanzitutto in Emilia Romagna si vota per eleggere il presidente, la discussione che si sta facendo in Emilia Romagna è se Bonaccini ha governato bene o no, e se necessario cambiare con qualcun altro. Poi c'è qualcuno sta cercando di trasformare questo voto in qualcosa di più generale per discutere di altre questioni, ma io sono fiducioso dell'intelligenza degli emiliano-romagnoli": Maurizio Landini, segretario della CGIL, parla così delle elezioni regionali di domenica in un'intervista a Circo Massimo, su Radio Capital.

"Io andrò a votare, ma non dico cosa voto, lo dirò pubblicamente quando non sarò più segretario della CGIL. Ma io a votare ci vado, e invito tutti i cittadini ad andare a votare. L'altra volta in Emilia Romagna votò solo il 37% dei cittadini, e io penso che la democrazia si difende andando a votare", continua Landini, "Mihajlovic? Ognuno è libero di esprimere il proprio parere, la democrazia è bella anche per questo".

Il segretario della CGIL poi sottolinea che "i problemi del governo rimangono, e per quello che ci riguarda, e l'abbiamo detto chiaramente al governo, il problema è cambiare le politiche economiche sbagliate che sono state fatte in questi anni. Parlando di fisco, con Salvini al governo si parlava di condoni fiscali e flat tax. Da un certo punto di vista, è molto chiaro che oggi chi va in giro dicendo che lui sarebbe la soluzione dei problemi del paese è quello che ha aumentato i problemi quando era al governo".

