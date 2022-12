FERMI TUTTI: PER PUTIN “RAGGIUNGERE UN ACCORDO SULL’UCRAINA È INEVITABILE” – DOPO LO SCAMBIO DEI DETENUTI CON GLI STATI UNITI “MAD VLAD” APRE UNO SPIRAGLIO DI PACE E POI DELIRA: “LA RUSSIA AVREBBE DOVUTO AVVIARE PRIMA L’OPERAZIONE IN UCRAINA MA SPERAVA DI FARE UN ACCORDO COME PARTE DEL PROTOCOLLO DI MINSK 2” – IL PRESIDENTE RUSSO MANDA UN PIZZINO ALL’EUROPA: “NON VENDEREMO IL PETROLIO AI PAESI CHE ADOTTERANNO IL PRICE CAP”