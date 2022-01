“NON HO ANCORA DECISO” – BERLUSCONI NON MOLLA L’OSSO: DURANTE LA RIUNIONE CON LA COMPAGINE GOVERNATIVA DI FORZA ITALIA E I CAPOGRUPPI DI CAMERA E SENATO, IL BANANA NON HA SCIOLTO LA RISERVA SULLA CANDIDATURA AL QUIRINALE. “CI VEDIAMO LUNEDÌ” HA RASSICURATO IL CAV, RIFERENDOSI ALLA RIUNIONE DEI GRANDI ELETTORI DI FI CONVOCATA DUE ORE PRIMA DELL’AVVIO DEL VOTO AL COLLE. MA QUANTO SARANNO INCAZZATI SALVINI E MELONI?

Da Dire

VIGNETTA MANNELLI - SILVIO BERLUSCONI PAPI ETERNO

“Non ho ancora deciso”. Così Silvio Berlusconi, in un breve collegamento con la compagine governativa di Forza Italia e i capogruppi di Camera e Senato, avrebbe aggiornato il partito sulla sua candidatura al Quirinale. “Ci vediamo lunedì”, ha inoltre assicurato il Cavalierie a chi ha avuto modo di parlargli. Il riferimento è alla riunione dei grandi elettori di Forza Italia, circa 150 persone, convocata per le 13.15 di lunedì 24, a meno di due ore dall’avvio del voto per il Colle.

