"NON HO INTENZIONE DI SCENDERE IN POLITICA, ALMENO PER ORA"

1.P.S. BERLUSCONI, NON SCENDO IN POLITICA, ALMENO PER ORA

(ANSA) - "Non ho intenzione di scendere in politica". A seguire le orme di papà Silvio, scomparso meno di un mese fa, per raccoglierne l'eredità, Pier Silvio Berlusconi non pensa. Almeno per ora. "La politica è un mestiere serio, che non si impara dall'oggi al domani", sottolinea.

Ma poi ammette che, subito dopo la morte del Cavaliere, "qualcosa a livello emotivo si è mosso: ho pensato che il suo rapporto con gli italiani e con l'Italia, fatto di amore e di libertà, è un lascito che deve vivere. Peraltro io ho 54 anni, mio padre ne aveva 58 quando è sceso in politica…", aggiunge con un sorriso. "Chi sostituirà mio padre? Nessuno mai".

2.P.S. BERLUSCONI, PAPÀ MI MANCA OGNI GIORNO DI PIÙ

(ANSA) - "Più passano i giorni, più la mancanza è enorme", sospira Pier Silvio Berlusconi. Il padre, Silvio, fondatore di Mediaset, è scomparso il 12 giugno. E la serata di presentazione dei nuovi palinsesti a Cologno Monzese si apre con un omaggio: un collage di momenti simbolici, dalle prime cassette alle convention di Montecarlo, dal trionfo del Milan in Coppa dei Campioni al predellino, al 'non molliamo' lanciato da Pier Silvio in azienda a poche ore dal funerale del Cavaliere. Un video a sorpresa voluto dai dipendenti che commuove l'Ad: "Grazie a tutti", dice con la voce rotta dall'emozione. Poi un bacio verso il cielo: "Ti amo, papà".

3.P.S. BERLUSCONI, BIANCA BERLINGUER ARRIVA SU RETE4

(ANSA) - "Dalla prossima stagione arriva su Rete4 una nuova giornalista: Bianca Berlinguer. Sono molto felice. Si tratta di un'operazione importante destinata a far crescere il peso della nostra rete dedicata all'informazione". Ad ufficializzare il nuovo trasloco eccellente dalla Rai è Pier Silvio Berlusconi, Ad di Mediaset.

Berlinguer condurrà un approfondimento di prima serata, probabilmente il martedì, e si alternerà a Stasera Italia nel preserale con Nicola Porro e con Augusto Minzolini (in onda nel weekend). Arriva con "un contratto da giornalista, in linea con i parametri di questo ruolo in Mediaset", precisa.

Della trattativa Pier Silvio Berlusconi si è occupato personalmente: "L'ho conosciuta e si è instaurato tra noi un rapporto vero, di fiducia". L'arrivo della figlia di Enrico Berlinguer, una biografia tutta a sinistra, è l'indice di un'operazione molto chiara: "Vogliamo parlare nella maniera più trasversale possibile a tutto il pubblico". Che ne avrebbe pensato papà Silvio? "In uno degli ultimi pranzi gli ho detto che mi sarebbe piaciuto portarla a Mediaset: ha alzato il sopracciglio e non ha detto niente".

"Da film e telenovelas Rete4 è diventata la rete dell'informazione: abbiamo fatto un miracolo", ricorda l'Ad di Mediaset. "Ora scatta la fase 2: vogliamo allargare ancora di più lo spettro editoriale. Ci siamo chiesti: chi è il nostro ideale per fare questo passo avanti? E ci siamo resi conto che la risposta era Bianca Berlinguer. Abbiamo iniziato a parlarne, ho stabilito un rapporto diretto con lei".

Il programma dell'ex conduttrice di Cartabianca, ancora senza titolo, potrebbe prendere il posto di Fuori dal coro il martedì e Mario Giordano si sposterebbe al mercoledì sera. Con Berlinguer "dovrebbe arrivare anche Mauro Corona", già ospite fisso del programma di Rai3. "Non vedo l'ora di conoscerlo, sono un suo fan, anche se lui è un montanaro, io un uomo di mare", scherza Pier Silvio.

4.PIER SILVIO BERLUSCONI, 'NON CI SONO IPOTESI DI VENDITA'

(ANSA) - "No", non c'è nessuna ipotesi di vendita di Mfe-Mediaset. Lo afferma Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo televisivo. "In famiglia non ne abbiamo parlato. Mi ha dato fastidio che con la morte di mio padre ci siano state simili ipotesi, ma è normale", aggiunge Berlusconi alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione di Mediaset rispondendo a una domanda sui bruschi rialzo del titolo in Borsa dopo la scomparsa del padre.

5. P.S. BERLUSCONI, 'ORGOGLIOSO ITALIA NON VADA A STRANIERI'

(ANSA) - "Sono orgoglioso che aziende italiane studino un'espansione internazionale e non che pezzi di Italia siano conquistati da un gruppo straniero". Lo afferma Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, parlando del progetto 'paneuropeo' del Biscione. "Il nostro obiettivo resta questo", aggiunge Berlusconi alla presentazione dei palinsesti del gruppo televisivo, spiegando che parla "da manager e da azionista".

6. PIER SILVIO BERLUSCONI, 'IN UNA FUSIONE CI MANGEREMMO RCS'

(ANSA) - "Mediaset con Rcs? Mi sembra un incastro un po' spericolato" e per valori in campo "in una fusione ci 'mangeremmo' Rcs". Così l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset risponde con un sorriso alle ipotesi di un interesse di Urbano Cairo sul gruppo televisivo del Biscione. "Sono un fan di Urbano, è bravo, simpatico, vivace", aggiunge Berlusconi rispondendo a una domanda durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset, "ma non c'è assolutamente niente a oggi. Urbano mi sta simpatico, ma non c'è niente". Con Vivendi, ancora presente con circa il 23% in Mfe-Mediaset dopo la conclusione della lunga guerra iniziata nel 2016, "ci sono normalissimi rapporti: è un socio finanziario ma silente", conclude l'amministratore delegato del Biscione.

7, PIER SILVIO BERLUSCONI, FUSIONE CON PROSIEBEN? 'OGGI FUORVIANTE'

(ANSA) - "A noi interessa il progetto industriale, oggi dire come" si potrà realizzare "è fuorviante. Lo vedremo". Lo afferma l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, rispondendo a una domanda sull'ipotesi che la presenza del Biscione con quasi il 30% in Prosieben possa concludersi con una fusione con il gruppo media tedesco.

Quello in Germania, dove Mfe-Mediaset è ampiamente primo azionista in Prosieben con una crescita costante nell'azionariato fino all'attuale soglia dell'obbligo dell'Opa, "è un progetto da portare avanti con sangue freddo. Siamo in una posizione di forza: vogliamo fare in fretta, ma non c'è fretta", spiega Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti del Biscione

8. P.S. BERLUSCONI, STIMO MELONI, È GIOVANE E DECISA

(ANSA) - "Ho un buon rapporto con Giorgia Meloni, che conosco da molti anni. È una persona che stimo, giovane e decisa. Ho una stima personale per il nostro premier". Lo dice Pier Silvio Berlusconi, Ad di Mediaset.

