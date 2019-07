“NON HO MAI FATTO PROMESSE SUI POSTI DI COMMISSARIO” - LA VON DER LEYEN, IN UN COLLOQUIO CON LO SPIEGEL, NEGA DI AVER PROMESSO POSTI IN COMMISSIONE O AIUTI FINANZIARI NEI PROSSIMI BILANCI PLURIENNALI DELL'UNIONE AI GOVERNI DI POLONIA, UNGHERIA O ITALIA PER ASSICURARSENE I VOTI AL PARLAMENTO EUROPEO COSÌ DA ESSERE ELETTA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: “SONO STATI FORMULATI AUSPICI…” (CIAO CORE)

«Sono stati formulati auspici, ma non può esser fatta nessuna promessa fino a quando tutto lo schema non sarà completato». La frenata della von der Leyen è fragorosa ma non inattesa.

La neo presidente della Commissione europea, in un colloquio con lo Spiegel, nega di aver promesso alcunché in termini di posti in Commissione o finanziari nei prossimi bilanci pluriennali dell'Unione ai governi di Polonia, Ungheria o Italia per assicurarsene i voti al Parlamento europeo così da essere eletta presidente della Commissione. «Sono stati formulati auspici, ma non può esser fatta nessuna promessa fino a quando tutto lo schema non sarà completato», ha aggiunto l'ex ministra tedesca che ancora attende che dall'Italia arrivi il nome del possibili commissario Ue.

Comporre il puzzle con i ventotto commissari, che poi dovranno essere sottoposti al voto del Parlamento europeo, non é facile. Il governo italiano si attende la delega alla Concorrenza e Giuseppe Conte lo ha ripetuto più volte, ma incastrare competenze e deleghe, rispettando il criterio del peso di ciascuno Paese, è complicato.

Alla presa di distanza della von der Leyen ha immediatamente replicato Matteo Salvini, leader del partito che dovrebbe indicare il commissario italiano: ««Non ho mai avuto il piacere di parlare con la presidente della Commissione europea, non penso e spero che non abbia pregiudizi politici. Se devo fare un esempio - aggiunge Salvini - il gruppo dei Verdi, che le ha votato contro, ha rivendicato 4 commissari. Che all'Italia spetti un commissario importante è nei fatti, sarebbe triste agire contro un popolo per scelte politiche fatte a tavolino».

Resta il fatto che l'Italia non ha indicato ancora il nome e la scelta non è ininfluente rispetto alla spartizione delle deleghe. C'è tempo sino a fine agosto, ma arrivare troppo tardi potrebbe non aiutare. Il risultato elettorale di maggio ha dato una grande spinta al Carroccio, ma a Bruxelles il gruppo della destra sovranista è rimasto a bocca asciutta e ora tentare di recuperare delle posizioni potrebbe non essere facile. «Io non ho mai sentito promesse fatte a nessuno, non lo so, non ho rapporti con lei, non so che promesse abbia fatto ad altri», sostiene il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, interpellato ieri a Istanbul dall'Ansa sulle parole di Ursula von der Leyen.

Resta il fatto che l'isolamento della Lega in Europa non aiuta Conte a spuntare una delega di rilievo, anche perché tutti i commissari dovranno poi superare il giudizio dell'aula dove vive una maggioranza europeista che ha già negato al gruppo della destra, composto dalla Lega e dagli europarlamentari di Marine Le Pen, anche la presidenza delle commissioni.

Svanita la candidatura del sottosegretario Giancarlo Giorgetti, Salvini è ora alla ricerca di un nome di area centrodestra. L'idea di orientarsi però su un tecnico, e non su un politico, non piace però al M5S che ieri l'altro ha ricordato all'alleato l'impegno che si è assunto dopo le elezioni di maggio contestando l'idea del tecnico.