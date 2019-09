“NON MANDATE PIÙ MESSAGGI A CONTE” - SALVINI È MOLTO INCAZZATO CON I PARLAMENTARI LEGHISTI CHE CONTINUANO A INVIARE AL PREMIER SMS IN CUI SI DICONO DISPIACIUTI E AMAREGGIATI PER LA FINE TRAUMATICA DEL GOVERNO E CHE LASCIANO INTRAVEDERE DISAPPUNTO VERSO IL LORO LEADER - IL PREMIER CON LA POCHETTE AL SENATO NON NE FA FATTO CENNO ESPLICITAMENTE, MA HA LASCIATO CAPIRE CHE…

Ilario Lombardo per “la Stampa”

Nella soap opera agostana che ha rivelato all' Italia il duello da Cavalleria rusticana tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte, c' è anche una storia di messaggi e di gelosia. Il presidente del Consiglio ha confidato a più persone di aver ricevuto «diversi messaggini» da leghisti con cui ha avuto un ottimo rapporto in questi quattordici mesi di difficile convivenza con la Lega.

Messaggi in cui si dicono dispiaciuti e amareggiati per la fine traumatica del governo e che lasciano intravedere disappunto e critica - rarissimi, ai limiti dell' eresia nel Carroccio - nei confronti del loro leader. Salvini è venuto a saperlo e durante una riunione, come raccontato da una fonte che ha assistito alla scena, ha ordinato di non farlo più: «Non mandate più messaggi a Conte». A sua volta questo resoconto è arrivato all' orecchio del premier. Il capo del governo non ne ha fatto esplicitamente cenno nell' aula del Senato, durante la replica alla requisitoria del suo ex ministro dell' Interno. Ma, come già avvenuto alla Camera, il riferimento è implicito nella risposta sparata in faccia a Salvini: «Errare è umano, ma dare agli altri le proprie colpe è il modo migliore per conservare la leadership del proprio partito».

