“NON MI SONO MAI LAMENTATO CON PAOLO PETRECCA” – IL MINISTRO SANGIULIANO CHIARISCE CHE NON FA LAGNE SUI GIORNALISTI E BOLLA COME "COSE INVENTATE" LE VOCI USCITE DALLA REDAZIONE DI "RAINEWS24". RACCONTANO CHE "GENNY" SI SIA INFURIATO PER ALCUNE "DOMANDE INAPPROPRIATE" DA PARTE DEI CRONISTI DEL TG REGIONALE E ABBIA CHIAMATO PETRECCA. LUI RIBATTE: “MAI CHIAMATO DIRETTORI DI GIORNALI O TG” – IL PIZZINO: “SUL MIO TELEFONINO HO CONSERVATO LE CHAT CON DIVERSI MINISTRI DI ALTRI GOVERNI. SCRIVEVANO MESSAGGI PESANTI, CI METTO UN ATTIMO A TIRARLI FUORI”

gennaro sangiuliano

(ANSA) "Mai fatto in vita mia. Non mi sono mai lamentato con Paolo Petrecca, un amico e un collega che stimo". Lo spiega il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in un colloquio con la Stampa in cui chiarisce che non si lamenta dei giornalisti e bolla come "cose inventate" le voci uscite dalla redazione di Rainews24.

Raccontano infatti che lui si sia infuriato per alcune "domande inappropriate" e non gradite da parte di cronisti dei Tg regionali. "Assolutamente no, ho massimo rispetto per i colleghi dei Tg Rai, con i quali ho lavorato per tanti anni - sottolinea l'ex direttore del Tg2 - sono un liberale e pensare di imporre censure non fa parte del mio modo di essere".

ALMA MANERA PAOLO PETRECCA

"Io non ho mai chiamato direttori di giornali o telegiornali, se non per proporre questioni o iniziative legate al mio ministero - spiega ancora Sangiuliano - mai fatto pressioni o preteso alcunché". E spiega che altri in passato lo hanno fatto con lui. "Sul mio telefonino ho conservato le chat con diversi ministri di altri governi: i due di Conte, gialloverde e giallorosso, e anche quelli precedenti a guida Pd". Scrivevano, come racconta il ministro, "messaggi pesanti nei miei confronti, lamentele, pressioni per i servizi che mandavamo in onda al Tg2. Ci metto un attimo a tirarli fuori - conclude -.Voglio solo dire che chi oggi mi accusa e dà lezioni di moralità, non ha titoli per parlare".

gennaro sangiuliano paolo petrecca foto di bacco Paolo Petrecca Alma Manera paolo petrecca alma manera