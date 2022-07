“NON PARTECIPIAMO AL VOTO” – LA CAPOGRUPPO DEL M5S AL SENATO, CASTELLONE, CONFERMA IN AULA CHE I GRILLINI NON VOTERANNO IL DECRETO AIUTI: “NON CONDIVIDIAMO NÉ PARTE DEL MERITO NÉ IL METODO, MA QUESTA NOSTRA POSIZIONE SI SOTTRAE ALLA LOGICA DELLA FIDUCIA AL GOVERNO” – GIORGIA MELONI: “BASTA TEMPOREGGIARE, BASTA LITI E GIOCHI DI PALAZZO. LA PAROLA TORNI AGLI ITALIANI. ELEZIONI SUBITO”

Mariolina Castellone

DL AIUTI: CASTELLONE CONFERMA, NON PARTECIPIAMO AL VOTO

(ANSA) - "Oggi non partecipiamo al voto di questo provvedimento perché non condivido né parte del merito né il metodo, ma questa nostra posizione si sottrae alla logica della fiducia al governo". Lo ha detto la capogruppo del M5s al Senato Mariolina Castellone, in dichiarazione di voto sul dl aiuti.

DL AIUTI:CASTELLONE,SUBÌTO ATTACCHI PER SMANTELLARE MISURE 5S

(ANSA) - "Abbiamo subito attacchi e provocazioni continue, c'è stata totale indifferenza rispetto alle nostre richieste. Nessuno avrebbe continuato a lavorare come noi a testa bassa contro chi sembra avere come obiettivo smantellare ogni nostra misura".

giorgia meloni al comizio di vox in spagna

L'ha detto in aula Mariolina Castellone, capogruppo del M5s al Senato nella dichiarazione di voto sul decreto Aiuti su cui il governo ha posto la fiducia. Quindi ha fatto vari esempi tra cui "il superbonus, che ha contribuito alla crescita del Pil e nonostante gli apprezzamenti pubblici della Commissione europea, ci sono state molte azioni governative che hanno cambiato quegli interventi", oltre al reddito di cittadinanza: "Non possiamo assistere più ad attacchi strumentali sul reddito di cittadinanza che è una misura sociale per fasce più vulnerabili", oppure il "decreto dignità che si sta demolendo pezzo pezzo".

GOVERNO: MELONI, BASTA TEMPOREGGIARE,ELEZIONI SUBITO

giorgia meloni 4

(ANSA) - "Basta temporeggiare. La parola torni agli italiani. #ElezioniSubito". Così su twitter il presidente di FdI Giorgia Meloni a proposito della crisi di governo.

GOVERNO: MELONI, ABBIANO DIGNITÀ PRESENTARSI AI CITTADINI

(ANSA) - "Basta liti e giochi di Palazzo sulla pelle dell'Italia e degli italiani: abbiano il coraggio e la dignità di presentarsi al cospetto dei cittadini". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Mariolina Castellone 1