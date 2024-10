“NON RISPONDO A SALA PERCHÉ SAREBBE NEGATIVO E AUTOLESIONISTA ROMPERE UN AMPLISSIMO FRONTE DEMOCRATICO DEI SINDACI ITALIANI” – BETTINI DECIDE DI NON REPLICARE AL SINDACO DI MILANO CHE AVEVA AUSPICATO CHE LA PRESIDENZA DI ANCI NON SI DECIDESSE A CASA DI GOFFREDO – IN CORSA CI SONO LO RUSSO (SINDACO DI TORINO, SOSTENUTO DA SALA) E IL PRIMO CITTADINO DI NAPOLI MANFREDI – BETTINI CHIARISCE: “CONOSCO MANFREDI DA TANTI ANNI ED È FUORI DAL MONDO PENSARE CHE POSSA ACCETTARE INVESTITURE IMPROPRIE E DALL'ALTO…”

BETTINI NON RISPONDE A SALA

Dal profilo Facebook di Goffredo Bettini

GOFFREDO BETTINI

Non rispondo alle dichiarazioni di Sala, basate su resoconti non veri di qualche quotidiano. Non rispondo, perché sarebbe davvero negativo e autolesionista rompere oggi un amplissimo fronte democratico dei Sindaci italiani, permettendo alla destra estrema di essere decisiva nell'elezione della presidenza dell'Anci. Ci sono due candidati di altissimo livello. Lo Russo, Sindaco di Torino e Manfredi, Sindaco di Napoli. Il confronto deve essere, quindi, sereno, ragionato e costruttivo.

Conosco Manfredi da tanti anni ed è fuori dal mondo pensare che possa accettare investiture improprie e dall'alto. Ogni sua decisione per lui deve essere l'espressione esclusivamente della volontà dei primi cittadini dei Comuni italiani. Del Nord come del Sud. Da anni, infine, non partecipo ad alcun evento mondano, dove solitamente tutti parlano su tutto. Ho l'abitudine di festeggiare solo il mio compleanno. E di farlo con gli amici. Che sono, appunto, amici e non sodali nella costruzione di strategie politiche.

gaetano manfredi

Questa volta è capitato di incontrarci a casa (non mia) ma di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli; i quali sono da tempo parte della mia famiglia e viceversa. Nessuno dei presenti può aver riferito di colloqui, o tanto meno riunioni, fuoriluogo in una affettuosa giornata di serenità. Mi si lasci in pace almeno quel giorno.

SALA, LA PRESIDENZA DI ANCI NON SI DECIDA A CASA DI BETTINI

Da www.ansa.it

beppe sala

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sono tra i possibili candidati alla presidenza dell'Anci, l'associazione che riunisce i comuni italiani.

"Manfredi e Lo Russo sono sindaci e politici di assoluto valore.

stefano lo russo 1

Lo sono senz'altro entrambi - ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala - Si apra un confronto trasparente su quale dei due è più adatto a guidare l'Anci, in questa difficile stagione sociale e politica". "La cosa che non funziona" secondo il primo cittadino di Milano "è che una decisione del genere venga presa nel salotto di casa Bettini".

goffredo bettini foto mezzelani gmt019