Estratto dell’articolo di Chiara Spagnolo per www.repubblica.it

Non ci sarebbe un piano di spionaggio organizzato dietro le migliaia di accessi abusivi a conti correnti, effettuati da un ex dipendente di Intesa Sanpaolo tra il febbraio 2022 e l’aprile 2024.

Sarebbe questo un primo risultato a cui è giunta la Procura di Bari, nel corso degli accertamenti sugli oltre seimila accessi, che hanno riguardato cittadini comuni ma anche nomi eccellenti […], a partire da quello della premier Giorgia Meloni, la sorella Arianna, l’ex compagno Andrea Giambruno, i ministri della Difesa e del Turismo Guido Crosetto e Daniela Santanchè, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il commissario europeo Raffaele Fitto, i governatori del Veneto e della Puglia, Luca Zaia e Michele Emiliano.

[…] Un dossieraggio random – ha ricostruito finora la Procura pugliese– non finalizzato a uno scopo preciso, che non nasconderebbe alcuna spy story. Le indagini per accesso abusivo a sistema informatico vanno avanti da qualche mese e riguardano la posizione di un singolo dipendente di una filiale barese, che nel frattempo è stato sottoposto a procedimento disciplinare e ad agosto è stato licenziato.

Intesa: “I sistemi di controllo hanno funzionato”

"Il comportamento del dipendente non in linea con le procedure interne e la normativa di settore è emerso nel corso delle ordinarie attività di controllo, incluso un articolato sistema volto a individuare eventuali comportamenti anomali o a rischio relativi alle consultazioni effettuate dai dipendenti della Banca autorizzati al trattamento dei dati della clientela".

E' quanto fa sapere Intesa Sanpaolo in relazione all'inchiesta. Oltre ad avere adottato "tempestivamente nei confronti del dipendente le opportune iniziative disciplinari" la Banca fa sapere di avere "provveduto ad informare le autorità competenti". Intesa Sanpaolo sottolinea ancora che "l'evento è stato individuato dagli attuali sistemi di controllo" e che la Banca è "costantemente impegnata a evolvere i sistemi nell'ottica di garantire la massima protezione dei dati della clientela".

[…] Gli inquirenti, però, vogliono capire anche come sia stato possibile che un funzionario sia potuto entrare nei conti correnti di almeno 3.500 clienti, sparsi in oltre 600 filiali in tutta Italia. Sarebbe stata la stessa banca […] ad accorgersi di ciò che era accaduto e a presentare una denuncia, parallelamente a quella di un correntista di una filiale di Bitonto, che sarebbe stato avvisato dal direttore dei numerosi […] accessi effettuati sul suo conto. Intesa Sanpaolo avrebbe presentato una segnalazione anche al Garante per la privacy.

[…] Stando a quanto ricostruito finora dalla Procura guidata da Roberto Rossi, il dipendente di banca Intesa non avrebbe utilizzato quei dati per costruire dossier mirati né per divulgarli. Al momento non sarebbero emersi contatti con personaggi particolari né il trasferimento di qualcuno dei dati illecitamente acquisiti da parte sua a terze persone.

