(…) Nelle ore finali della crisi, quando gli comunico riservatamente che di lì a qualche ora le ministre si dimetteranno, Dario Franceschini chiede di parlarmi. “Non ti ho chiamato per farti cambiare idea, lo so che non la cambi. Ti ho chiamato per dirti che mi dispiace”. Continua: “Non sai cosa ti stanno preparando contro, ti massacreranno anche sul personale, ti aggrediranno a tutti i livelli, non solo sui social”.

Gli rispondo: “Grazie Dario. Ti credo. Ma che cosa possono farmi ancora? Mi hanno arrestato la mamma, il babbo, preso in ostaggio la famiglia, attaccato con le voci più immonde, mi hanno mandato avvisi di garanzia, mi hanno dipinto come l’amico dei poteri forti, io che venivo dalle esperienze dei boy scout…Possono dire che da chierichetto rubavo le offerte in chiesa?

Nel caso sappi che non è vero”, sdrammatizzo. “Matteo, stai sottovalutando quanto male possano farti ancora. Ti distruggeranno sotto il profilo psicologico, faranno saltare i tuoi parlamentari, ti aggrediranno sul piano personale. Te lo voglio dire non per farti cambiare idea perché idea non la cambi. Te lo dico perché mi dispiace umanamente”

Dall’ipotesi obbligo vaccinale al reddito di cittadinanza, passando per il percorso del governo: Matteo Renzi a 360° ai microfoni di Coffee Break. Il leader di Italia Viva ha esordito parlando della campagna vaccinale: “Standing ovation per il presidente Mattarella, ha detto quello che serviva nel momento giusto. Io sono a favore dell’obbligo vaccinale, c’è già per tanti vaccini: questo è l’unico modo per distruggere questo maledetto Covid. Ci sono difficoltà e preoccupazioni, la strada maestra nel breve periodo è l’estensione del green pass, che ci sta restituendo libertà. Le alternative al green pass sono le zone rosse”.

Matteo Renzi ha poi commentato così la sintonia con Salvini e Meloni sul reddito di cittadinanza: “Sul green pass ritengono che stiano sbagliando tutto, non si rendono conto che stanno perdendo la base di destra, che vuole delle regole e che vuole libertà. Dire di no al green pass significa tradire l’elettorato. Sul reddito di cittadinanza confesso un certo stupore: Salvini è per abolirlo, ma è lo stesso Salvini che lo ha introdotto. E mi colpisce molto l’atteggiamento del Pd, che alle elezioni aveva detto no al reddito di cittadinanza e sì al Rei”.

MATTEO RENZI: “DRAGHI PREMIER IL MIO CAPOLAVORO”

“Io sono per voltare pagina e spero che ci pensi Draghi, se non lo farà il governo arriverà il referendum”, ha aggiunto Matteo Renzi sul reddito di cittadinanza, per poi soffermarsi sul futuro del governo: “Io spero che duri tanto. Io sono felicissimo che ci sia Draghi. Aver tolto Conte e aver messo Draghi è stato un servizio fatto al Paese. Il governo sta lavorando bene”.

“Io penso che Draghi sia una garanzia e una sicurezza, ma la scelta di chi mandare a Palazzo Chigi passa dal Parlamento, che nel 2023 sarà rinnovato, sempre che Draghi non vada a fare altre cose”, ha proseguito Matteo Renzi, che già ai microfoni de Il Foglio aveva acceso i riflettori sulla sua influenza nel passaggio da Conte all’ex capo Bce:

“Credo che questo sia stato il più importante capolavoro politico dei miei quindici anni di carriera. Sono ovviamente più fiero e orgoglioso delle leggi che ho firmato, ma dal punto di vista di una battaglia oltre la politica, una battaglia anche umana, valoriale, psicologica, Draghi a Palazzo Chigi è il mio capolavoro”.

