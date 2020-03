“NON SAPEVO AVESSIMO UN SISTEMA TRICAMERALE IN CUI LA TERZA CAMERA È FACEBOOK” – TUTTI I TWEET SULL’ENNESIMA DIRETTA NOTTURNA (E IN RITARDO) DI CONTE: “È FORSE GIUNTA L’ORA DI LICENZIARE ROCCO?” – “QUELLE DIETRO CONTE ERANO LE CIABATTE DI CASALINO?” – SELVAGGIA SU DYBALA: “PERCHÉ NON FANNO TAMPONI AI MORIBONDI E LUI E LA FIDANZATA SÌ?”

DAGOSELEZIONE

ellepi_one ® @PrestaLucio

l'ennesima diretta facebook di conte by osho

Buongiorno a tutti #menouno, quindi stanotte abbiamo chiuso profumerie, Pet-Shop, ottici. Prossima settimana? Medici, militari, chiedono a gran voce chiusure più severe, ma non c’è verso. Che il Signore ci protegga, anche da loro che dovrebbero farlo.

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

Dai che il 3 aprile del 2050 ariva subito #Conte #covid_19italia

Annina4Freedom@4everAnnina

Siamo in mano a #Conte e #Casalino Che Dio ci aiuti. Per tutto

cosa c'e' dietro conte? le ciabatte di casalino?

Luca Bottura@bravimabasta

Chi o cosa c'era dietro Conte durante il messaggio alla Nazione? Le ciabatte di Casalino? Due sabadoni all'alchermes?

noitre32@noitre32

#CONTEDIMETTITI Casalino poteva scriverti un discorso piú completo, hai detto e non detto. Non servi a niente! Hai preso decisioni dopo che erano giá state prese da altri, senza precisare niente. Tutta l´ Italia é in cassa integrazione? I soldi dove sono? Come caxxo mangiamo?

emergenza coronavirus

massimo mantellini@mante

La stampa parlamentare ha perfettamente ragione. Tuttavia il principale problema delle scelte comunicative di Conte riguardano la cultura civica e il senso dello Stato dei suoi consulenti. Che sembrano mancare del tutto.

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Io esigo spiegazioni sul perché in Lombardia non stiano facendo tamponi a gente moribonda a casa e Dybala, fidanzata e “un’altra persona” (sia lui e che i due asintomatici dunque), hanno fatto i tamponi. Adesso voglio sapere perché esiste una corsia preferenziale per i vip.

comunicato stampa parlamentare sulle dirette facebook di conte

ellepi_one ® @PrestaLucio

Abbiamo ottenuto risultato? Saliti i contatti su Facebook?. Ma sono i contagi da far diminuire non i contatti da aumentare. #fermiamoilreality.

Andrea Vianello@andreavianel

Sono un uomo di altri tempi. Comunicazioni eccezionali per un momento drammatico del Paese per me non si possono fare su Facebook. No, mi spiace. La forma è importante

dybala e la moglie fanno tamponi e i medici no

Daniele Meloni @DanieleMeloni80

#Conte non sapevo avessimo un sistema tricamerale in cui la terza Camera è facebook. #Mussolini

Martino Loiacono@martinoloiacono

La chiusura del parlamento rispecchia lo scavalcamento delle domande dei giornalisti. Il metodo Casalino-Conte è preoccupante.

sara sandri@sarettaa7

Il "prestanome" del Consiglio chiude tutte le attività tranne quella considerate strategiche. Per #Conte anche il Parlamento non è un'attività strategica indispensabile? Chiedo per un amico...

rocco casalino con melania trump

#apriteilParlamento #CONTEDIMETTITI

Antonio Bordin@antonio_bordin

Un premier che comunica decisioni gravissime su facebook anziché in parlamento, annunciando chiusura di quasi tutte le attività senza indicare cosa intende chiudere. Viene il dubbio che il vero Premier sia #Casalino, peccato che il #coronavirus sia realtà e non Grande Fratello.

Mårcö@Marcogatti1986

#Conte prima firmi il decreto, poi il giorno dopo a MEZZOGIORNO fai una conferenza stampa dove lo spieghi per bene anche con eventuali domande. È forse giunta l’ora di licenziare Rocco Casalino come responsabile della comunicazione??

L'ENNESIMA DIRETTA FACEBOOK DI GIUSEPPE CONTE

Dorian Gray@_GrayDorian

La pubblicazione del nuovo decreto sulla Gazzetta Ufficiale entro lunedì a mezzogiorno. Diamo il tempo a Casalino di leggere il testo e dare l'ok.

Carmelo Palma @carmelopalma

Annunciare il blocco di "quasi" tutto, senza definire con precisione - con un provvedimento, non con una velina di Casalino - i confini di questo "quasi" è una prova di irresponsabilità politico-istituzionale letteralmente inaudita.

Mario Scelzo@MarioScelzo1

Marshall McLuhan teorizzava che il mezzo è il messaggio. Non accetto che comunicazione più importante della storia repubblicana ci arrivi via Facebook, senza presenza di giornalisti e con l'impossibilità di un contraddittorio. Qs pagliacciate di Casalino non sono più tollerabili.

NEW YORK TIMES SU CONTE

Il Burocrate@il_burocrate

Possibile informare la popolazione su un’emergenza come il Covid-19 alle 22.45 di sabato sera? #Conte commette un errore comunicativo dopo l’altro in un mondo in cui le parole spostano soldi, equilibri politici e investitori. E continua a tenere Casalino, non sia mai.

Francesco Clementi@ClementiF

giuseppe conte in diretta facebook

I discorsi alla Nazione, soprattutto se di tale portata, si fanno nei canali ufficiali: quelli pubblici ed istituzionali. Non serve Facebook: «like & cuori» arrivano lo stesso. Anzi, meglio: perchè la forma, in questi casi, è sostanza. #leistituzionicontano

Gaia Tortora@gaiatortora

NICOLA ZINGARETTI DOPO IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS

Vi risulta che Conte sia in autoisolamento causa agente scorta positivo? Ultima volta in pubblico?

Fabrizio Delprete@FabrizioDelpret

Comunque fra i servizi NON essenziali io farei rientrare anche la connessione dati di #Salvini #COVID?19 #Conte

Giulio Meotti@giuliomeotti

Articolo devastante del New York Times su come l'Italia si è sparata nei piedi durante la prima, fondamentale fase dell'epidemia. Si apre sull'aperitivo di Zingaretti...

Michele Anzaldi@Michele_Anzaldi

nicola zingaretti all'aperitivo dei giovani pd a milano

Il New York Times ripercorre le tappe dell'emergenza #coronavirus in Italia e demolisce la gestione di Conte: confusione, messaggi contraddittori, ritardi. Pesante bocciatura, fallimento soprattutto di comunicazione. Troppi errori, urgente cambiare passo.

Sebastiano Messina@sebmes

Gli errori di Conte secondo il New York Times: “Se l'esperienza italiana mostra qualcosa, è che le misure per isolare le aree colpite e limitare la circolazione delle persone devono essere rapide, messe in atto con chiarezza e rigorosamente applicate”.

milano non si ferma lo spot di sala sul coronavirus 5

Luigi@luigivanti

The New York Times ha fatto un quadro della Sinistra italiana devastante.Definendola “the aperitivo” li ha dipinti praticamente come degli irresponsabili senza cervello.

E detto francamente ha ragione. Io mi nasconderei e non parlerei più per anni.

Tanto -diciamolo- dite cretinate.