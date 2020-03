“NON SI PUÒ ANDARE AVANTI COSÌ. SI MANDA LA GENTE NEL PANICO” - GIORGIA MELONI E LA (PARZIALE) RETROMARCIA DELLA AZZOLINA SULLE SCUOLE CHIUSE: “BISOGNA PENSARE AD AIUTARE LE FAMIGLIE, CHE DEVONO ANDARE A LAVORARE, FARE IN MODO CHE ABBIANO QUALCUNO A CHI LASCIARE I FIGLI. OPPURE UN CONGEDO PARENTALE ECCEZIONALE” – “SORPASSO SUL M5S? SIAMO VICINI, QUELLO SULLA LEGA NON ME LO PONGO. IL MIO OBIETTIVO È ARRIVARE AL…”

GIORGIA MELONI CON LA FIGLIA

CORONAVIRUS, MELONI: CHIUSURA SCUOLE? PENSARE AD AIUTO FAMIGLIE, COME CONGEDO PARENTALE ECCEZIONALE O CONTRIBUTO ECONOMICO PER AVER AIUTO

Da “Un giorno da pecora - Radio1”

La chiusura delle scuole? "Adesso serve lavorare, subito, ho qualche idea in testa a riguardo, perché non si sa come dovrebbero fare visto che le famiglie di questi ragazzi, che devono andare a lavorare, bisogna fare in modo che possano avere qualcuno dove lasciare i figli. O si lavora ad una misura tipo congedo parentale eccezionale, che secondo me è la soluzione migliore, oppure si studia una misura per dare alle famiglie un rimborso economico per un aiuto, ad esempio con le baby sitter”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.

MELONI: SORPASSO M5S ENTRO POCHE SETTIMANE; SORPASSO LEGA? QUESTIONE CHE NON MI PONGO; MIO OBIETTIVO SUPERARE PERCENTUALI AN

lucia azzolina 1

Da “Un giorno da pecora - Radio1”

giorgia meloni davanti alla casa bianca 2

“Il sorpasso M5S? Siamo vicini, è il mio prossimo obiettivo, confido che entro qualche settimana ci sarà. Il sorpasso sulla Lega? Quello non me lo pongo. Il mio grande obiettivo personale è arrivare alle percentuali massime di Alleanza Nazionale, intorno al 15%, raggiungendo il massimo che abbia avuto la destra”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.

CORONAVIRUS, MELONI: SMENTITA AZZOLINA SU CHIUSURA SCUOLE? NON SI PUO' ANDARE AVANTI COSI', SI MANDA GENTE NEL PANICO

Da “Un giorno da pecora - Radio1”

GIORGIA MELONI E GIANFRANCO FINI

matteo salvini e giorgia meloni alla foiba di basovizza per il giorno del ricordo 1

La smentita della Azzolina sulla decisione di chiudere le scuole, rimandata alle prossime ore? “Ma vi rendente conto, non si può andare avanti così. Prima viene data la notizia della chiusura e poi esce il ministro e dice che non è vero? Ma vi sembra la gestione di una situazione emergenziale?”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. "C'è questo bisogno di farsi vedere, di parlare, cosa che porta ad un caos per cui nel giro di mezz'ora hai già le famiglie bloccate, perché magari si sono messe a telefonare ai nonni per cercare una soluzione, hai gente nel panico, e poi si dice non è vero...”

giuseppe conte con rocco casalino al dipartimento della protezione civile GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO lucia azzolina 4 GIORGIA MELONI E GIANFRANCO FINI GIORGIA MELONI E GIANFRANCO FINI luigi di maio lucia azzolina